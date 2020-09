Šarlatán je pro Trojana životní rolí. Film má vrátit lidi do kin po koronavirovém šílenství

Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostiko­vat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým.

Nejnáročnější role pro Trojana

„Myslím si, že je to nejlepší scénář, jaký kdy Marek Epstein napsal. Zároveň to bylo to nejnáročnější, co jsem kdy točil. Obsáhl jsem tři věková období, ta postava je velmi rozporuplná a scénář se pohyboval v několika časových rovinách, takže jsem musel být velmi dobře připravený,“ svěřil se Ivan Trojan, jak se mu role léčitele Mikoláška hrála.

Nová hvězda filmu

Výraznou roli léčitelova asistenta si zahrál slovenský herec Juraj Loj. „Nikdy jsem nehrál postavu takového rozsahu a v životě by mě nenapadlo, že moje, v tomto ohledu, filmová prvotina bude právě s Agnieszkou Holland a Ivanem Trojanem. Je to práce snů pro mnoho herců, obrovská zkušenost,“ prozradil Loj, který si velmi pochvaloval i celý štáb.

„Od začátku natáčení jsem si všímal určité celoštábové soutředěnosti na film. Všichni od osvětlovačů, zvukařů, kameramanů až po herce přesně věděli, co mají dělat, a ten organismus pak společně za ten projekt dýchal. Když se točila nějaká těžší scéna, měl jsem pocit, že jsou všichni uvnitř ní a soustředí se spolu s herci,“ dodal.

Hlavní hvězda na scéně

Hvězdou filmu se však samozřejmě stala Agnieszka Holland, kterou celý štáb zbožňoval. Tato polská režisérka u nás v roce 1971 absolvovala pražskou FAMU.

„Mám velmi dobrou zkušenost s českými štáby. Možná k tomu přispívá i fakt, že jsem sama tak trochu Češka, znám tuhle zemi, mám tady nějakou minulost, mluvím česky, všichni mě tady berou za svou, takže točit tady je vždy velmi příjemné,“ prozradila režisérka, jak se jí točilo v České republice.

Filmem proti koroně

Po premiéře film s naprostým přehledem převálcoval všechny momentálně nasazené filmy v kinech a po prvním víkendu se mohl pochlubit více než 60 000 diváky. Jde o nejlepší „opening“ po koronavirové pandemii a i před ní by si zasloužil uznání. Navíc je film svorně oceňován diváky i kritiky a velký zájem je o něj i v zahraničí.

KAM DÁL: Herečka Lenka Vlasáková o filmu Bábovky: Je to o nás, ženách, každá přece pečeme jinou bábovku!