Zoufalá Božena je u konce. Ambiciózní filmový seriál už neměl čím překvapit

/KOMENTÁŘ/ Hlavní teze je jasná a stejně tak se diváci nemohou shodnout. Proč jednu postavu hrají dvě herečky? Ze subjektivního pohledu nelze ani jedné vytknout profesionální výkon a dokonce je nutné dodat, že právě Anna Kameníková svoji zkušenější kolegyni možná dokonce předčila. Možná za to může talent, ale klidně také neokoukanost. Hojné počty diváků se však dočkaly filmového konce epického příběhu jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek 19. století. Jaký byl?

Školní materiál

Opakování je matka moudrosti. Byť už tyto klady a zápory byly napsány, není od věci si je ještě jednou připomenout. České televizi nelze upřít pozitivní snahu se na ikonu české literatury podívat netradičním pohledem. Její osud k tomu samozřejmě nabádá, ale Božena Němcová v tomto velkolepém seriálu není černobílou hrdinkou, ale scenáristé se pokoušejí popsat její osobnost v nejednoznačné psychologii plné rozporů.

Emancipace a svoboda za každou cenu, která naráží na konzervativní hodnoty, ale také boří ctnosti. Božena Němcová si svým přístupem život bezesporu neulehčila. Pro diváka je tak hodnotné vidět autorku povinné četby v poněkud jiném balení, než je povrchní obrázek jemné ženy, která zamyšleně sepisuje řádek za řádkem u stolu v teple domova.

Bída, nevěra, nemoci, bolesti, smrt, politika, feminismus, bezohlednost, naděje, nezodpovědnost a láska. Božena Němcová se ve čtyřech dílech filmové série dotýká velkého množství témat, která většině z Čechů do této chvíle nepadla na mysl. K běžné školní výuce se tak i díky tomuto projektu připojil lehce nadprůměrný dramatický román, jenž bezesporu ukazuje ikonu literatury komplexně.

Stále málo odvahy

Z filmového hlediska je nutné pozitivně ohodnotit hlavně výpravu. Kostýmy, scénografie, lokace, nádherně dobově upravené interiéry, exteriéry a rekvizity opravdu vytvářejí velmi silný dojem 19. století. Malá města, vesnice, ale také Slovensko a Praha hrají jako velmi silné prostředí pro filmové figurky.

Z dramaturgického hlediska je také nečekané a velmi odvážné Boženu Němcovou v podstatě významem upozadit. Celý děj totiž směřuje hlavně k tomu, že právě její manžel je hlavní postavou celé série. Ať už o tom svědčí velmi dobe vygradovaná scéna v hospodě, kde se veřejně hájí za to, že ji vyhodil z domu, či poněkud odbyté titulky vysvětlující jeho pozdější osud po smrti Boženy Němcové.

Projekt Božena však stále naráží na nedostatek odvahy, který vidíme u zahraničních projektů na HBO GO, Netflixu, Amazonu či jiných internetových televizích. Přístupy k podobně nákladným seriálům jsou uměleckou a autorskou výzvou. Nic z toho se tady ještě neodehrává.

Seriál sice boří nějaká nastavená klišé a sexuálními scénami provokuje konzervativní publikum, ale ve filmové řeči, dějové zkratce či v budování napětí se jedná stále o velmi opatrné dílo. To však ani nelze vnímat jako kritiku, protože je jasné, že naštvat koncesionáře “artovou” Boženou by mohlo být existenčně nebezpečné. Naše kulturní scéna na podobné přístupy ještě není připravená a zároveň je klidně možné, že tady neexistuje nikdo, kdo by toho byl schopen. I tak se Božena zapíše spíše mezi povedené projekty a klady v tomto případě převažují nad zápory.

