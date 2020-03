Česká ředitelka hotelu ve Francii: Lidé měli pocit, že se jich to netýká

Jak byste popsala aktuální atmosféru ve Francii v souvislosti s pandemií koronaviru?

Atmosféra byla dlouho velmi uvolněná. Jako by se nechumelilo. V sobotu ohlásili zavření obchodů kromě obchodů s potravinami. V neděli ráno bylo vše otevřeno, kromě barů, ale lidi si šli dát skleničku vína do obchodu s ústřicemi a kafe do cukrárny.

Volební místnosti byly kolem poledne plné a dohlíželi na ně hlavně starší spoluobčané. Večer po volbách se slavily výsledky. Lidé měli pocit, že se jich to netýká, a přitom ve vedlejší vesnici už byl nakažený človek, ale nikdo o tom nevěděl. Vše se změnilov v pondělí ráno, lidé začali chápat, že to asi není legrace, ale hodně mladých lidí si z toho stále dělá legraci.

Myslím, že je to tím, že se nezajímají příliš o to, co se děje v okolních zemích. Je jim to jedno, tím pádem nebyli včas informováni, anebo byli, ale měli pocit, že se jich to nemůže týkat. Ukazuje to na dost charakteristický rys Francouzů. Oni jsou pupek světa a co je vedle, jde mimo ně.

Jaká bezpečnostní opatření zavedla aktuálně vláda ve Francii?

Televizní vystoupení prezidenta Macrona nikoho moc nepoplašilo, sobotní výstup předsedy vlády rozezlil majitele a návštěvníky, že tak narychlo všechno zavírají, a v Pařiži dle reportáží bylo opravdu narváno. Aktuálně vyhlásil karanténu po dobu 15 dnů.

Co reakce občanů. Probíhá panika, vykupují se potraviny podobně jako v České republice? Jaké jsou vaše osobní pocity z nastalé situace?

Ano, lidé v pátek nakupovali, ale ne zase až tak moc. Regály s moukou byly poloprázdné. Kupovali hodně toaletní papír. Od té doby nevím, nevycházím. A pracuji z domova. Ale myslím, že je v obchodech narváno.

Jste spokojená s tím, jak politici ve Francii informují o průběhu pandemie? Jsou občané seznámeni s tím, co mají dělat? Je sdělení jasné?

Francie má zoufalé vedení, které zaspalo o 14 dní. Naše vláda je výborná, hlavně ji nekritizujte, ale fakt se snažte s ní maximálně spolupracovat a vžijte se do její kůže. Po bitvě je každý generálem. Ve Francii jsou lidé s fakty seznámeni moc pozdě, ale popravdě, lidi by ve Francii při nízkém počtu nakažených stejně asi nereagovali.

Uvidíme, jak se francouzské zdravotnictví s epidemií vypořádá, ale i tak má Francie hrozně málo doktorů a pečujícího personálu. Povolávají studenty a mladší důchodce. Ale odborníci i v televizi tvrdí, že je pozdě a pokud se nezavedou opatření, hrozí až 300 tisíc úmrtí. Roušky samozřejmě nikde nejsou a dle slov lékařů v televizi zásoby taky moc nejsou.

Já třeba už 12 dní vkuse kašlu, bez horeček a únavy, prý nemám virus, ale dovolat se k lékaři, aby mi předepsal antibiotika nebo něco na kašel, je téměř nemožné. Nezvedají... Žijí v oblasti se skoro nejvyšším počtem starých lidí ve Francii, žádné plány ani přípravy neprobíhají. Lidé z Paříže najíždějí do oblastí u moře, věří, že je slaná voda od nákazy uchrání... Bohužel na venkov přivážejí virus. Já sdělením politiků rozumím, ale občas se mi zdá, že lidé okolo mě ne.

Vnímáte francouzské opatření jako dostatečné?

Francouzská opatření jsou opatření po francouzsku, přišla strašně pozdě a navíc zatím ani nejsou drsná, ale vzhledem k tomu, že francouzská policie, armáda umí být velmi drsná k občanům, což se ukazuje při zásahům proti žlutým vestám a i při obyčejných dopravních kontrolách, očekávám, že to bude hodně tvrdé nakonec.

Pracujete jako ředitelka velké rezidence v letovisku u moře v Bretani, v Saint Briac sur Mer. Jaké máte vy konkrétní zkušenosti s provozem v současné nelehké situaci? Jak reagují návštěvníci hotelu? Jaká opatření musíte zavést, aby se virus nešířil? Hrozí, že zavřete?

Já zavedla veškerá opatření podle mého nejčistšího svědomí a bez direktiv vedení společnosti už před týdnem. Kdybych čekala pokyny vrchního ředitelství, recepci bychom zavřeli až v pondělí, 16/3 v 11 hodin. Zavřít recepci tak pozdě by bylo v naprostém rozporu se selským rozumem.

Bohužel jsem byla asi jediná ve společnosti. Zaměstnanci nechápali, klienti si klepali na čelo a hrozí mi, že si budou stěžovat. Přímý kontakt s klienty jsme neměli už 4-5 dní. Už týden vše dezinfikujeme, každou kliku.

Ještě včera mi volali klienti, že chtějí saunu a bazén a přáli si dodat dezinfekci na ruce, která se už neprodává... Dnes jsem měla asi 60 telefonátů, lidi chtějí zpět peníze, lidi chtějí i dnes odjet na prázdniny. Já je chápu, taky bych chtěla, aby svět byl tak krásně lehký a bezproblemový jako před měsícem. Uvidíme, zda jsme se se zaměstnanci nakazili.

Ve Francii proběhly komunální volby. Co si myslíte o tom, že tak masová akce nakonec opravdu proběhla? Jaká bezpečnostní opatření v této souvislosti zavedla vláda?

Ve volbách do zastupitelstva obce jsem dokonce kandidovala. To, že nezrušili volby, považuji za obrovskou chybu a určitě se nakazilo obrovské množství lidí. Francie obtížně řídí sama sebe a nechápu, jak mohou řídit planetu.

Na volby u nás dohlíželi pouze senioři, bez roušek, rukavic. Gely tam ale byly. Navíc volit přijelo i 800 Pařížanů, protože tu ve svých letních sídlech mají nahlášeno volební právo, mají tak nižší daně v obci, kde tedy nejbohatší Francouzi, buržoazie, platí daně z nemovitosti nejnižší v celé Bretani. Už teď se ví, že nákazu dovezli i k nám. Nedivím se jim, také bych chtěla utéci z města.

Jak dlouho žijete ve Francii? Myslíte si, že se po této pandemii změní myšlení společnosti?

Ve Francii žiji a pracují 3 roky a jsem za to ráda. Je to bezvadná země, ale člověk musí mít hodně sebevědomí. Pokud krizi nezvládnou, budou mít příležitost trochu se zamyslet sami nad sebou a ptát se, kde jejich soudruzi udělali zase chybu.

Pokud to bude tragédie, měli by donutit k rezignaci prezidenta. Francie by měla změnit ústavu a majoritní systém, kdy prezident řídí vše v podstatě jako diktátor, je prostě dále nemožný. Pokud pandemie nedopadne dobře, hrozí ještě větší bouře nižších a středních vrstev, které se nepodílejí téměř vůbec na vládnutí. Zdravotní systém je strašně drahý, teď se ukáže, jak je funkční. Stále ještě věřím, že bude vše v pořádku a že už brzy budu na tyto volby vzpomínat jako na volby za časů koronaviru.