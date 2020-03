Motol vydrží maximálně tři dny. Na víc nemá ochranné pomůcky ani dezinfekci

Pokud si dnes někdo zaslouží obrovský obdiv nás všech, jsou to lékaři, zdravotníci a další lidé, kteří pracují v první linii a do styku s novým typem koronaviru se dostávají prakticky neustále. Dalo by se tedy očekávat, že budou dostatečně zásobeni vším, co k výkonu své práce potřebují.

Realita je však jiná. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu zásob potřebných zdravotních pomůcek v České republice doslova nasazují své zdraví. Jedna z největších nemocnic v zemi má ochranné pomůcky na maximálně tři dny.

Na špatný stav zásob se upozorňovalo už loni!

Podle webu Hlídací pes navíc Bezpečnostní informační služba informovala vládu už na konci prosince o nedostatcích v Státních hmotných rezervách a konkrétně o nedostatečném počtu ochranných pomůcek. Zřejmě to nepadlo na úrodnou půdu a výsledky toho vidíme dnes vlastně po celé zemi.

Praha v tom samozřejmě není sama. „Ústecký kraj je připraven k neprodlené distribuci OOP na poskytovatele zdravotní péče a sociální péče – čekáme na závoz od Ministerstva zdravotnictví,“ přečtete si například na webu Ústeckého kraje. Co kraj, to téměř totožný problém. A vláda? Zatím jen slibuje. „Pevně věřím, že se situace zlepší v následujících třech týdnech,” uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jenže tou dobou, drahý pane, už bude moc pozdě...

Aktuální zásoby FN Motol k 16.3.

Respirátory FFP3 - 3 000 Ks - spotřeba 1000 Ks denně

Respirátory FFP2 15 000 Ks - spotřeba od dneška 5000 denně, jelikož budou

rozdány všem zaměstnancům

Roušky 22 000 - spotřeba 3 000 - 4 000 denně

Ochranné brýle a štíty - 800 Ks - ty je možno dezinfikovat

Dezinfekce - 300 l - spotřeba 150 litrů denně

Overaly - 2 500 - spotřeba - 150 denně

