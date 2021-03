Film Muž v pozadí: Christian Bale a jeho proměna v amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho

Pro proměnu využil kombinaci klasického make-upu, silikonu a paruk tak, aby čtyřiačtyřicetiletého herce transformoval do Cheneyho ve věku od jednadvaceti do pětasedmdesáti let. „Použil jsem všechny triky, které znám,“ říká pro web Vox.com čtyřnásobný držitel ocenění Oscar za nejlepší masky k filmům Drákula, Táta v sukni, Podivuhodný případ Benjamina Buttona a právě i k Muži v pozadí.

S něčím takovým moc nepočítal

Aby maskér docílil co nejlepší podobnosti viceprezidenta v jeho pozdějších letech, musel Bale nosit silikonovou masku, která mu zakrývala krk, tvář i bradu. „Christian Bale nikdy předtím nenosil tak velkou masku, takže v tomto ohledu nebyl moc důvěřivý,“ vzpomíná Cannom. „Byl docela překvapený, když jsme mu masku nanesli, a zjistil, že i tak může hýbat obličejem.“

Proměna vzhledu zahrnovala rozsáhlý make-up, především využití zvýraznění a stínů. Důležitá byla rovněž paruka, která herci horní část hlavy trochu rozšířila po vzoru Cheneyho. „Obdobně jsme použili paruku i při natáčení Táty v sukni. Robin Williams měl velké čelo, a tak jsme mu paruku nasadili co nejvíce do obličeje, abychom čelo opticky zmenšili,“ vysvětluje maskér.

Nikdy s ním nebyl problém

Komplexní přetvoření maskérům trvalo tři až čtyři hodiny. „Někdy jsme natáčeli dva různé vzhledy během jedno dne. Takže nejdříve jsme ho nalíčili jako pětasedmdesátiletého, abychom ho následně předělali do mladíka. Trochu jsem se bál, jestli Christian vydrží sedět v maskérně tak dlouho, ale nikdy s tím neměl problém. Zatímco jsme nanášeli líčidla, dělal si průzkum fotek a videí pro svou roli,“ uzavírá Greg Cannom. Pokud byste se chtěli na snímek podívat, máte šanci ve středu 10. března ve 20.00 na Prim MAX.

