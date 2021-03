Andrea Pomeje se narvala do těsného topu a poodhalila své přednosti. Tenhle pohled nikdy neomrzí

Andrea Pomeje si v posledních letech vydobyla slávu coby diskžokejka. Což je sice v současné době povolání značně zbytečné, protože kluby i bary jsou zavřené. Přesto na ni rádi vzpomínají nejen v Česku, ale třeba i v Chorvatsku, Thajsku, Německu i dalších zemích, kde se představila.

Už aby zase bylo všechno normální

Ono se ale není čemu divit, že se stala populární. Jasně, za mixážním pultem umí spoustu pěkných věcí, hlavně je na ni ale skvělý pohled. A o tom to přeci je! Třetí manželka producenta a herce Jiřího Pomeje, který v únoru roku 2019 zemřel na rakovinu hrtanu a se kterým má dceru Annu, je zkrátka kus pěkné ženské.

Nezbývá, než se modlit a doufat v neskonalou moudrost české vlády, že se podaří pandemii koronaviru zvládnout a už brzy se zase věci vrátí do normálu. Možná to modlení bude účinnější. Buď jak buď, pohled na Andreu je něco, co by možná i naše ministry a premiéra přesvědčilo, že je fakt potřeba se vrátit i k zábavě.

