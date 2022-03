Hana Mašlíková prozradila, co jí chybělo po odloučení s manželem. André, sex to fakt nebyl

Miss Silueta roku 2006 Hana Mašlíková a bývalý český bojovník MMA André Reinders nedávno oslavili návrat po dlouhém odloučení. Mašlíková to mimo jiné oznámila i na sociálních sítích.

Za zápasníka se moderátorka provdala v srpnu roku 2016 a další rok se jim poté narodil jejich společný syn Andreas.

Pouhé čtyři roky nato v prosinci 2020 pár oznámil, že se rozcházejí. K rozvodu ale tehdy nedošlo, a tak celá řada fanoušků páru doufala, že se k sobě dvojice vrátí.

Hana Mašlíková jim minulý rok o Vánocích poskytla důvod k oslavě, na sociálních sítích totiž oznámila, že jsou oficiálně opět spolu.

„Zaplať Pánbůh, že ani jeden z nás neměl během tohoto roku sílu na to, aby požádal o rozvod. Jinak bychom museli vystrojit v létě druhou svatbu. Takže jsme vlastně dost ušetřili. Někteří to tušili, někdo bude v šoku a některé to asi dost naštve. Po roce jsme opět spolu,“ napsala moderátorka k příspěvku.

„Problémy jsou všude, stačí bojovat,“ objevilo se v komentářích.

„Hani, hrozně moc vám to přeji, hurá,“ napsala pod příspěvěk nadšená fanynka.

„Skvělá zpráva! Jste krásní. Hodně štěstí a lásky,“ okomentovala novinu jedna ze sledujících.

Nadávno ale na svém instagramu fanouškům prozradila, co jí na ročním odloučením s manželem chybělo. Podle posledního příspěvku to byla mimo jiné i atmosféra Oktagonů, kterou si nyní může moderátorka podle svých slov opět „užívat na maximum“.

