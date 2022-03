Hana Mašlíková se pochlubila vyrýsovanou postavou, ale sklidila ostrou kritiku

Hana Mašlíková se proslavila nejvíce jako soutěžící v oblíbené reality show Trosečník. Dále si také zahrála v několika seriálech a moderovala celou řadu televizních show.

Diváci vždy obdivovali mimo její talent i dokonalou postavu herečky, tomu je ale, zdá se, konec.

Moderátorka se rozhodla zúčastnit se známé soutěže bikiny fitness, kde dívky soutěží, jak už název napovídá, v bikinách a porotci hodnotí jejich tělesnou formu.

Není tedy divu, že příprava na soutěž podobného typu vyžaduje velmi náročnou přípravu a také dodržování striktního jídelníčku.

Oznámila to na svém instagramovém profilu formou videa, kde svým sledujícím umožnila malý náhled do jejího náročného tréninku.

Chtěla si prý „na stará kolena“ dopřát nějakou výzvu.

Na modelce je vidět, že v posilovně tráví celé hodiny, to je ale právě to, co řadě jejích sledujících vadí.

„A taková hezká holka to bývala...“ okomentoval příspěvek, ve kterém se Mašlíková pochlubila svou vyrýsovanou figurou, jeden z uživatelů.

„Vy jste byla pár týdnů krásná, ale tohle už je nehezký... doufám, že to aspoň vyhrajete,“ vzkázala modelce fanynka.

„A tak sexy ženská to byla...,“ objevilo se pod příspěvkem.

