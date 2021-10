Iva Kubelková natočila odvážný videoklip, došlo i na líbačku. Ne všichni jsou ale odvázaní

Píseň pojednává o tom, na co se ve vztahu nemá zapomínat. Podle modelky zkrátka nejvíce záleží na maličkostech, jako jsou drobné doteky nebo objetí.

„Všem protějškům posílám vzkaz, že někdy stačí náruč nebo dotek a je nám o dost lépe,“ napsala pod příspěvek na sociální síti.

Píseň natočila s Michalem Pavlíčkem a videoklip má na svědomí Ondřej Kudyn, který si prý herečku nesmírně vychvaloval.

Iva dokonce v pořadu Showtime, který moderuje, prozradila, jak to bylo s natáčením intimních částí videoklipu, prý jí nebyly moc příjemné. „Myslím, že nám to šlo hladce. Ono není úplně příjemné, když točíš tyto scény, ale režisér to pojal citlivě,“ popsala v pořadu s úsměvem.

V jedné z těchto scén se herecký pár dokonce i líbal, ale poněkud nestandardně. Bylo to totiž přes igelit. „Tomu jsme se smáli, že to byla taková partnerská scéna hraná v covidové době. Já myslím, že už se jinak líbat nebudeme,“ dodala Iva.

Reakce na klip v komentářích byly většinou pozitivní a obdivovaly Ivy sexappeal. Objevily se ale i výtky týkající se jejího zpěvu, které ale modelka zvládla s grácií.

„To je okey, nemůže se to líbit každému,“ odpověděla klidně.

Zdroj: Showtime

KAM DÁL: Langmannová má stále postavu k nakousnutí. Tohle tělo ale není zadarmo.