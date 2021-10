Langmannová má stále postavu k nakousnutí. Tohle tělo ale není zadarmo

Chcete se zbavit pár přebytečných kil nebo stresu? Vezměte svou kamarádku nebo kamaráda a běžte se vybít k nejbližšímu pytli. Nejen, že vás veškerý stres opustí do několika minut, ale také budete za chvíli vypadat jako modelka spodního prádla.

Renata Langmannová začala s thajským boxem na popud přítele. Najala si osobního trenéra a pustila se do toho po hlavě. „Mlátila jsem do figurín, rozdávala rány a nedostávala je zpátky,“ sdělila před časem webu Super.cz. Je tedy jasné, že mít postavičku jako ze žurnálu není zadarmo, ale stojí to spoustu potu a úsilí.

Její manžel Ondřej Novotný sice pořádá zápasy v MMA, ale Langmannovou by tam prý vidět nechtěl. To je pochopitelné. Na to, jak vám někdo útočí na manželku v oktagonu, by se zkrátka asi dívalo těžce. Boxu se tedy nemusíte bát. Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete schytat ani jednu ránu jako Renata, můžete trénovat pouze na pytli. Proč ne.

Stále si nejste jistá? Připravili jsme si pro vás 5 důvodů, proč do toho jít.

Pořádně si zacvičíte

Boxování vás pořádně rozproudí. Také zlepšuje kardiovaskulární systém, protože jste při něm neustále v pohybu. Je to oblíbený sport i mezi profesionálními atlety. Ti si rádi svůj klasický trénink boxem prokládají. Není moc aktivit, které by vás dokázaly rozhýbat tak moc jako právě box.

Zapojuje všechny části těla

Nejen, že vám pomůže se pořádně zapotit, ale zároveň je to i trénink celého těla. Boxovací techniky zahrnují neuvěřitelné množství různých pohybů. „Při boxu zkrátka provedete skoro každý pohyb, který vás napadne,“ říká osobní trenérka Ruth Stone. Je tedy skvělým cvičením k rovnoměrnému formování postavy.

Je to trénink těla i mysli

„Boxování bývá často přirovnávané k tancování. Na první pohled se může zdát, že jsou to dvě naprosto rozdílné věci. Opak je ale pravdou, mají toho spolu společného více, než si myslíte,“ vysvětluje Stone.

Stejně jako při tanci se musíte soustředit na správné kroky a zároveň i na pohyby horní poloviny těla.

Zlepšuje koordinaci

Musíte umět poskakovat kolem svého oponenta, zároveň se soustředit na práci nohou a na rány, které mu nadělíte. Navíc svůj úder musíte správně zaměřit a dát do něj obrovskou sílu. To vše vyžaduje neuvěřitelné množství koordinace.

Zbavuje stresu

Něco vás rozčiluje? Upusťte páru u boxovacího pytle! Už po pár ranách ucítíte, jak stres a agrese pomalu opouštějí vaše tělo.

Zdroj: The Independent

KAM DÁL: Agáta Hanychová nastupuje do televizní show Like House. Dělá to z jediného důvodu.