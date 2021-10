Agáta Hanychová nastupuje do televizní show Like House. Dělá to z jediného důvodu

První řada nové reality show Like House se vysílala tento rok na jaře. Tehdy ji vyhrál influencer Janis a odnesl si půlmilionovou výhru.

Druhá řada startuje již 25. října na novém kanálu Prima Show. Mezi účastníky soutěže můžeme mimo Agátu Hanychovou čekat také Terezu Koubkovou alias Holku z Letné, Tadeáše Kuběnku, Samuela Samake, Kristal Shine, Jakuba Smreka alias FreeScoota a další.

Agáta se ve svém nedávném příspěvku netajila s tím, že do soutěže nastupuje zkrátka jen pro peníze. Na otázku, jestli se jí nebude stýskat po dětech, fanouškům odpověděla:

„Kdyby mi někdo z vás chtěl zaplatit za to, že si budu hrát doma s dětma, klidně to teď odvolám a zůstanu doma. Všichni ale víme, že to asi nepůjde. Zkrátka je to práce. Patří to k tomu, že se teď živím instagramem.“

Důkazem toho, že modelce z představy, že zanedlouho opravdu nastupuje do televizní show, nebylo zrovna nejlépe, byl i opar, který se jí podle jejích slov utvořil v důsledku obrovského stresu.

Určitě na to mělo vliv i to, že do poslední minuty nevěděla přesné podmínky pobytu, kromě toho, že je „v koupelně rozhodně nikdo natáčet nebude“, jak ve videu několikrát zdůraznila.

