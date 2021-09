Jaroslav Uhlíř: Trpí vážnými zdravotními problémy, ale hudby se nevzdává

Jaroslav Uhlíř je jeden z neúspěšnějších žijících hudebních skladatelů u nás. Narodil se v Praze na Žižkově v roce 1945, jen krátce po konci války.

K hudbě se dostal tak, že začal hrát na foukací harmoniku. To se ale nezamlouvalo jeho mamince, která ho tlačila spíše ke klavíru, to byl podle ní prý teprve "pořádný" hudební nástroj. Tak začala jeho několikaletá klavírní vášeň, která trvá dodnes.

Infarkt a ztráta paměti

Koncem roku 2018 prodělal skladatel těžký infarkt. Od té doby má nemalé problémy s pamětí. Začala ho dokonce i přemáhat úzkost na vystoupeních, protože si nikdy nebyl jistý, jestli si bude pamatovat texty, nebo ne. Nakonec tyto problémy vyústily až v to, že se ztratil a musela po něm pátrat policie.

Naštěstí má ale tento skvělý hudebník po boku úžasnou oporu v manželce Heleně, která je zároveň i pycholožkou a se zvládnutím jeho nelehkého zdravotního stavu mu tak dokáže velmi dobře pomoci.

Podle manželky mu prý i psychicky přitížila pandemie a s ní spojená izolace, ve které hudebníkovy stavy úzkosti prý vygradovaly a paní Helena o něj začínala mít strach.

Poté se jí ho společně se Zdeňkem Svěrákem podařilo přesvědčit k podstoupení psychologické léčby, kterou sice dlouho odmítal, ale bohužel už nutně potřeboval.

Na některé věci se ale zapomenout nedá

Klavíristovi sice sem tam vypadávají nějaké ty vzpomínky z nejbližší minulosti, ale to, co bylo před desítkami let, si stále pamatuje, jako by to bylo včera. Stále rád vzpomíná na různé příhody, které mu z hlavy nejspíš nikdy nezmizí.

Jednou z nich je např. to, jak to ve skutečnosti bylo s písničkou Ani k stáru. Původně ji totiž prý měl zpívat Zdeněk Svěrák, který do ní ale šel podle Uhlíře s přílišnou vervou a posluchač by z ní tak už zkrátka neměl tak odlehčený pocit, ale možná spíše strach. Tak si ji prý nakonec musel zazpívat sám.

Zdroj: Český rozhlas

