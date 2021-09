Amy Winehouse nezničila jen závislost. Poslední ránu dostala tam, kde by to rozhodně nečekala

Amy Winehouse nás opustila před 10 lety, skandály ji pronásledovaly až do smrti.

Byla jednou z nejoblíbenějších zpěvaček všech dob a fanoušci ji milovali. Winehouse ale svou nově nabytou slávu neustála a poddala se alkoholové závislosti a devastujícímu vztahu, který měla se svým bývalým manželem Blakem Fielderem-Civilem.

Závislost se jí stala osudnou

Zpěvačku našli mrtvou v jejím domě v anglickém Camden Town, když jí bylo pouhých 27 let. Zemřela na otravu alkoholem.

Winehouse se proslavila v roce 2003, když vydala své první album Frank. Její zpěv byl naprosto jedinečný, vzala hudební svět útokem a dokonce i získala několik cen Grammy.

Amy ve svém životě zažila hned několik traumat, která ji hluboce poznamenala. Jedním z nich byl i rozvod jejích rodičů Janis a Mitche. To, že jí tato událost zanechala jizvy na duši, bylo zřejmé z její hudby. Zpěvačka se skrze svou hudbu snažila vyjádřit svou bolest, konkrétně rozvodu jejích rodičů věnovala píseň Whar Is It About Men, která se objevila v jejím debutovém albu.

Vyhublá a vyčerpaná

To, že s ní není něco v nepořádku, bylo zřejmé už v roce 2005, kdy si lidé jí blízcí a dokonce i fanoušci začali všímat, že je vyzáblá a vypadá neustále vyčerpaně.

Amy ale profesionální pomoc odmítla, což inspirovalo jeden z jejích největších hitů, píseň Rehab, která pojednává o tom, že na odvykací kúru nenastoupí, ať už jí ostatní říkají, co chtějí.

Později ale léčbě přece jen dala šanci, dokonce společně se svým tehdejším partnerem Blakem.

Její problémy se závislostí se staly naprosto očividnými až v roce 2007 poté, co si tajně vzala Blaka v Miami a vrátila se zpět do Londýna. Stala se novinovou senzací, stránky magazínů po celém světě plnily její fotky v naprosto zuboženém stavu. Objevila se dokonce i fotka, kde byla pokrytá škrábanci poté, co strávila nějaký čas s Blakem v hotelovém pokoji. Jejich vztahové problémy závislost ještě více umocňovaly.

Poslední rána

V roce 2008 se na veřejnost dokonce dostalo znepokojující video, které dokumetovalo, jak vážný je zpěvaččin vztah. Na videu bylo vidět, jak užívá tvrdé drogy.

V té době se u ní začaly objevovat už i zdravotní problémy. „Byla tak hubená, že z ní skoro nic nezbylo, bylo vidět, jak vliem drog stárne a začaly jí vypadávat vlasy,“ vzpomínala její kamarádla Zoe. Poslední kapkou byl asi fakt, že Blake požádál v roce 2009 o rozvod, když se vrátil z vězení, kde strávil několik let za napadení.

