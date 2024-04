Herečka Jiřina Jirásková žádala pro kamarádku smrt. Manžela podváděla a potratila

Láska Jiřiny Jiráskové a Miloše Formana netrvala dlouho, bylo to spíš takové studentské pobláznění. Vydrželi spolu necelých šest měsíců. Něco jiného už to ale bylo s Vlastimilem Brodským, se kterým se herečka potkala na vinohradské scéně. Chybělo málo a vzali se. „Tradovalo se, že s ní byl jen proto, že si myslel, že je příbuznou spisovatele Aloise Jiráska. Jestli je to pravda, nevím. Každopádně se s ní rozešel prakticky u oltáře, když se odkázal na nemocnou babičku a vzal do zaječích,“ usmíval se Pavel Rousek. Faktem je, že v té době už byl Brodský zadaný, s tanečnicí Boženou Křepelkovou měl syna Marka.

Nevěru jí odpustit nedokázal

Další vážný vztah už ale Jirásková až k slavnostnímu „ano“ dotáhla. S Jiřím Pleskotem to nejprve vypadalo na velkou lásku, která bude trvat věčně. Jenomže herečka byla dost přelétavá a zamilovala se do charismatického Jiřího Valy. Problém byl v tom, že ten byl ve vztahu s Jiřinou Švorcovou a nehodlal na tom nic měnit. „Dokonce ani ve chvíli, kdy mu paní Jirásková řekla, že s ním čeká miminko. Opustil ji a herečka šla na potrat.“

Obě tyto události (nevěra a potrat) však měly devastující účinek na její manželství. Jiří Pleskot jí nehodlal nic odpouštět, takže se nakonec rozvedli. Přes to všechno zůstali v kontaktu a byli přáteli. Jirásková tak byla, pokud šlo o hledání pana dokonalého, opět na začátku.

Muž jejího života

V šedesátých letech to dala dohromady s režisérem Zděňkem Podskalským. Jejich vztah utužilo natáčení komedie Světáci, kterou on režíroval, a ona tam hrála jednu z hlavních rolí. „Zase ale padla na zadaného chlapa. Navíc jeho manželka Tamara Podskalská pocházela z tehdejšího Sovětského svazu,“ vysvětloval Rousek.

Případný rozvod by mohl znamenat její vyhoštění do rodné země, což Podskalský nechtěl dopustit i proto, že spolu měli syna. „Byl láskou mého života. Mohla bych o něm mluvit několik měsíců, a stejně bych mu pořád zůstávala strašně moc dlužná,“ vyznala se Jirásková ve své autobiografii. Pravdou bylo, že manželství režiséra bylo v troskách a on si v podstatě dělal, co chtěl. Nakonec spolu žili, i když, jak se to vezme. „Každý měl vlastní byt a navštěvovali se, částečně spolu byli, ale vlastně nebyli.“ Vydrželo jim to však krásných sedmadvacet let.

Leží vedle své lásky

Když Podskalský zemřel, herečka nejednou zalitovala, že nikdy neměla vlastní děti. Měla kolem sebe přátele, ale ti rodinu nenahradí. „Ne všichni ji zbožňovali. Když byla v padesátých letech ředitelkou vinohradského divadla, odsoudila Jiřinu Štěpničkovou coby nepřítele tehdejšího režimu. Žádala pro ni trest smrti. I když se za to později mnohokrát omluvila, tento škraloup jí hodně lidí nikdy neodpustilo. Zrada kamarádky zkrátka nebyla nic, nad čím by se mávlo rukou,“ objasnil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Poslední roky života trávila ve společnosti Aleše Cibulky, byli naladěni na společnou vlnu. Síla jí však ubývala, stejně jako její pověstná energie. „Tvrdila, že chce usnout a neprobudit se. Na začátku roku 2013 se jí touha po pokojném odchodu ze světa vyplnila. Její hrob je na hřbitově v Malenovicích vedle Zdeňka Podskalského. Jen o kousek dál odpočívá Jiří Pleskot.“

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Slavná herečka Dana Medřická přišla o syna. Láska se šlechticem jí zachránila život, ne na dlouho.