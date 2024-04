Slavná herečka Dana Medřická přišla o syna. Láska se šlechticem jí zachránila život, ne na dlouho

Herečka, která svoji profesi brala jako službu těm, kteří toužili po kulturním zážitku. Bylo to pro ni poslání, ne obyčejná práce. „Rozdala by se, často i na úkor sebe samé. Přesto jí osud hodně ošklivě ‚naložil‘. Ze všeho nejvíc toužila po rodině, po miminku. Měla v sobě tolik lásky, že ji potřebovala někomu dát, s někým ji sdílet,“ uvedl pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Smrt syna ji nezlomila

Když si Dana Medřická v roce 1945 brala výrazně staršího Václava Vydru, byla to obrovská událost. Lidé chtěli zapomenout na válečné útrapy, takže se radovali a veselili spolu se sympatickým a oblíbeným párem. Milovala ho celým svým srdcem. „Ona to ani jinak neuměla. Prostě byla taková.“ Radost ale netrvala dlouho.

V roce 1946 totiž manželům zemřel vytoužený syn Vašík. Klučík bohužel od narození trpěl nemocemi, nedožil se ani jednoho roku. Herečka byla zoufalá, přesto v den odchodu milovaného dítěte na věčnost odehrála divadelní představení.

Tenkrát se Medřická zařekla, že už nikdy nebude mít děti. Což se ale samozřejmě nestalo, o několik let později se jí narodil syn a dala mu také jméno Václav. Dnes je také známým hercem. Mimochodem, Medřická nevěřila, že je znovu těhotná. Divné jí však bylo, že má tak velkou chuť na citróny. Proto malému hochovi dlouho říkali Citrónek.

Její manžel umíral pomalu

Jen pár let po narození syna se stala členkou Národního divadla a její sláva stoupala. Objevovala se ve velkých projektech té doby, jako byl seriál Taková normální rodinka, F. L. Věk a řada dalších. „Ona ale nikdy nezanedbávala rodinu, vždycky mohla vzít syna do školky, pohrát si s ním. Na nic si nehrála, byla prostě máma, která je náhodou herečkou. Nic víc, nic méně,“ vzpomínal na legendu Rousek.

Problém však byl v tom, že Václav Vydra starší nemládl. Postupem věku se z něj stával tak trochu morous. „Na manželku také žárlil, respektive na její úspěchy. Nakonec vážně onemocněl a paní Medřická měla na starost svým způsobem další dítě, její manžel totiž skoro nevycházel z domu,“ nastínil situaci Rousek. Jeho slova před časem potvrdil i Václav Vydra mladší: „Táta umíral pomalu.“

Herec zemřel v roce 1979 po pětatřiceti společných letech. Medřická se vrhla naplno do pracovního procesu, potřebovala zapomenout. „Přesto, že se o něj musela starat a ‚užila‘ si s ním své, manžela vždycky velmi milovala. Smířit se s jeho odchodem tak nebylo snadné,“ měl jasno Rousek.

Láska jako z románu

Medřické bylo téměř šedesát let a asi ani ona nedoufala, že se ještě dočká lásky. Přišla a byla jako vystřižená z románu. Dlouho se znala s potomkem španělského šlechtického rodu Artemiem Preciosem Ugartem, který ji chodil tajně okukovat do divadla. Jejich vztah byl ale pouze platonický, ani jeden z nich nechtěl podvádět svého partnera. Když přijala jeho pozvání na návštěvu Španělska, „trefila“ se do chvíle, kdy šlechtic nečekaně ovdověl.

Jejich lásce už tedy v cestě nestálo vůbec nic. Kromě času, kterého aniž by to tušili, měli velmi málo. Ugarte sice Medřické svým způsobem zachránil život, protože stále bojovala se smrtí Vydry staršího, jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Když Medřickou v roce 1983 nečekaně zradilo srdce, její partner byl zrovna na Pyrenejském poloostrově. I když okamžitě vyrazil do Prahy, se svou láskou už se rozloučit nestihl. Nakonec ji přežil o čtyřiadvacet let.

