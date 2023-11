Kryštof Kolumbus byl nemilosrdný zločinec. Do Španělska se vrátil s okovy na rukou

Kolumbus v první španělské kolonii v Americe uplatňoval železnou disciplínu. Na území dnešní Dominikánské republiky nemilosrdně trestal byť jen náznak odporu. Neváhal nechat lidem uřezávat uši či nosy, nahé ženy musely chodit nahé po ulici a následně byly prodány do otroctví. „Kolumbova vláda se vyznačovala určitou formou tyranie,“ řekla novinářům Consuelo Varela, španělská historička, která viděla dokument dokazující, že zkreslené a romantické představy o statečném mořeplavci jsou spíš jen báchorky.

Zvěrstva, která neměla obdoby

Dokument mimo jiné ukazuje na příběh muže, který byl přistižen při krádeži kukuřice. Přišel o uši i nos, nasadili mu okovy a poté byl vydražen jako otrok. Ženu, která se odvážila naznačit, že Kolumbus byl nízkého původu, pak potrestal jeho bratr Bartolomé, který také cestoval do Karibiku. Byla svlečená donaha a na hřbetě muly jezdila kolem kolonie. A to nebylo vše: „Bartolomé nařídil, aby jí byl vyříznut jazyk. Kolumbus mu následně poblahopřál, jak pečuje o blaho rodiny,“ vysvětlila odbornice.

Důkazy byly nalezeny v dříve ztracené zprávě vypracované v té době pro španělské panovníky. Ty začaly znepokojovat zvěsti o Kolumbově barbarství. Dokument sepsal člen řádu zbožných rytířů Calatrava, který byl požádán královnou Isabelou a králem Ferdinandem, aby prošetřil obvinění proti mořeplavci. Zpráva Francisca de Bobadilla ležela až do loňského roku neobjevena ve státním archivu ve španělském městě Valladolid.

Od dvora ho vyhodili

Osmačtyřicetistránkový dokument shromažďuje důkazy od Kolumbových nepřátel, ale i příznivců jeho sedmileté vlády. Varela, jedna ze dvou španělských historiků, kteří dokument četli, popsala život v kolonii jako „děsivý a tvrdý“. Bobadilla získal svědectví 23 lidí, kteří viděli nebo slyšeli o tyranii Kolumba a jeho bratrů. „Dokonce i ti, kteří ho milovali, museli přiznat zvěrstva, která se stala.“

Kolumbus byl nucen odcestovat zpět do Španělska, kde byl předveden před panovníky v řetězech na rukou i nohou. Byl shledám vinným a přišel o všechny své tituly. Byl však propuštěn na svobodu a bylo mu dovoleno odplout zpět do Karibiku. „Kolumbus a jeho bratři byli v dokumentu odhaleni jako tyrani. Nyní lze pochopit, proč byl od dvora vyhozen, a víme, že k tomu byly dobré důvody. Panovníkové chtěli někoho, kdo jim nedělá problémy. A Kolumbus problémy neřešil, on je stvořil.“

