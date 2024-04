Herec Jan Vlasák je po vážné dopravní nehodě. Co se stalo a jak to dopadlo?

„Pan Vlasák utržil při nehodě tak zvané polytrauma, což je velmi závažné poranění a vyznačuje se tím, že dochází k poranění dvou orgánových systémů,“ vysvětlil MUDr. Petr Chudomel, ředitel Oblastní nemocnice Kolín s tím, že v případě známého herce šlo jednak o poranění pánve a jednak o zlomeniny několika žeber s dalším krvácejícím poraněním v hrudní dutině. „Nechybělo mnoho a pan Vlasák tady s námi být nemusel,“ zdůraznil doktor Chudomel závažnost hercova poranění.

Za všechno mohl mikrospánek

Co se vlastně tehdy v roce 2012 stalo tak závažného, že se dřívější herec Národního divadla Jan Vlasák dostal do stavu, z něhož vedla kratší cesta ke smrti než zpátky mezi zdravé lidi? Šlo o těžkou autonehodu zaviněnou mikrospánkem, což potvrzuje i sám herec.

Místo na chatě skončil na jipce

Osudovou chybu za volantem pak zaplatil pobytem na jednotce intenzivní péče v nemocnici, nesnesitelnými bolestmi a dlouhou rekonvalescencí. Místo cesty na chatu, kde si užívá klidu na samé hranici Středočeského kraje a malebné Vysočiny nedaleko rodné Čáslavi, se tak po osudové chybě ocitl v kolínské nemocnici, kde měli lékaři plné ruce práce s jeho záchranou.

Stalo se to v místech, kde prvně přičichl k divadlu, jak se zmínil i pro Český rozhlas. Opravoval víkendové stavení a musel jet vyplatit řemeslníky. Na místo ale tehdy bohužel nedojel.

Nedalo se nic dělat

Stačilo na dvě vteřiny zavřít oči na rovném úseku, kdy unavený mozek vypověděl nečekaně službu. Když se tehdy Jan Vlasák znovu probral, hned věděl, že je zle. Auto si na vozovce dělalo, co samo chtělo, a navíc se proti němu řítilo další osobní auto. Všechna vynaložená snaha byla marná a nehodě se tehdy již zabránit nepodařilo. Naštěstí alespoň nedošlo k čelnímu střetu, což by byla ještě horší varianta. Herec je navíc dodnes vděčný osudu za to, že ve druhém autě nepřišel nikdo k vážnému zranění, natož aby při nehodě někdo zemřel.

Víc herec než pacient

„Nemohl jsem se pohnout ani milimetr doprava nebo doleva,“ popsal bolestivost svého poranění při pobytu na jednotce intenzivní péče herec v dokumentu České televize 13. komnata. Přesto v něm ale zvítězilo herecké srdce a ve chvíli, kdy mu nic netušící štáb zavolal, že je třeba dotočit záběr připravovaného filmu, přes všechny problémy podepsal reverz a nechal se sanitkou dovézt na plac. Řekl na kameru, co bylo potřeba, a vydal se zpět, kde ho znovu napojili na všechny hadičky, které mu pomáhaly přežít.

Hraje i po osmdesátce

Jak je zřejmé, nezdolný herec se naštěstí ze svého těžkého zranění uzdravil a mohl pokračovat v kariéře. Diváci tak stále mají možnost vidět jej jak v divadle, tak i ve filmech. V současné době se na něj můžeme těšit třeba v Divadle Na Jezerce, kde je v repertoáru nově zařazena hra Mnoho povyku pro lajk. Je tedy jasné, že ani po osmdesátce nepověsil svoji hereckou kariéru na hřebík, a to je velmi dobře.

