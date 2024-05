Bolest Pyšné princezny: Vránovou terorizoval manžel, Ráž ji pak podváděl. A pohřbila dceru

První svatba uvrhla Alenu Vránovou do pekla. A i když se během natáčení Pyšné princezny zamilovala do charismatického Vladimíra Ráže a povedlo se jí zbavit okovů komunistického fanatika, osud jí příliš štěstí nedopřál. „Prošla si doslova terorem. Jenže druhý manžel ji pro změnu podváděl. To nejhorší ale teprve mělo přijít,“ řekl Čtidoma.cz fotograf Pavel Rousek.