Země má své superrychlé dvojče. Mohlo by nás ochránit před klimatickými katastrofami

Vědci vytvořili „digitální dvojče“ naší planety, které lze použít k předpovědi počasí mnohem rychleji než tradiční služby. Tato technologie by mohla pomoci zabránit některým dopadům katastrof, jako jsou tajfuny a záplavy. Systém intenzivního sběru dat by nám také mohl poskytnout podrobnější pohled na budoucí dopady změny klimatu a odhalit vodítka, jak ji zmírnit.

Systém vytvořila Nvidia, nadnárodní společnost, která staví grafické procesorové jednotky (GPU), což jsou elektronické obvody, které dokážou provádět vysokorychlostní matematické rovnice umožňující činnosti, jako je strojové učení. Což je typ umělé inteligence (AI).

Umí vypočítat počasí v konkrétním místě

Platforma nazvaná Earth-2 obsahuje sadu technologií, přičemž všechny jsou řízeny superpočítači, což samozřejmě znamená obrovský výkon. Všechno společně vytváří virtuální repliku fyzického objektu nebo systému, v tomto případě zemského klimatu. Systém má podobu interaktivního rozhraní, které spouští simulace počasí a klimatu po celé planetě, což uživatelům umožňuje nastavit různé parametry a simulovat počasí na různých místech ve velmi podrobném měřítku 2 kilometry.

Technologie AI byla vyškolena na globálních souborech dat, které poskytují hodinové odhady proměnných klimatu na zemi, v atmosféře a oceánu. Tento systém syntetizuje stovky pozorování a rekonstruuje počasí a klima Země za posledních zhruba 50 let. Intenzivní školení znamená, že umělá inteligence může rychle prosévat množství údajů o počasí a klimatu, chrlit tisíce a tisíce potenciálních výsledků a nakonec vypočítat pravděpodobnost určitého počasí v konkrétním místě.

Tchaj-wan už systém testuje

Pokud jde o blížící se meteorologické jevy, které by mohly ohrozit životy a způsobit milionové škody, systém Nvidia může poskytovat předpovědi v reálném čase v sekundách. To může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí na místech, jako je Tchaj-wan, kde jsou tajfuny časté a katastrofické. Na evakuaci by mohl být dostatek času.

Z těchto důvodů je tchajwanská Centrální správa počasí jednou z prvních, která testuje systém Nvidia Earth-2 a bude jej používat k předpovídání, plánování a ochraně před extrémními povětrnostními jevy už v tomto roce.

Změny klimatu by mohly být méně ničivé

Technologie také může poskytnout delší podrobný pohled na změnu klimatu. Předvídání toho, jak se bude změna klimatu vyvíjet a jaké budou její účinky, vyžaduje zpracování rozsáhlých a četných datových toků o emisích skleníkových plynů, teplotě, globálních vodních cyklech, změnách ve využívání půdy, chemii oceánů a dalších. Vyžaduje to také vědět, jak se budou změny vyvíjet v globálním, regionálním a místním měřítku, což vyžaduje vysoké rozlišení dat.

Superpočítačový výkon Earth-2 by mohl rychle analyzovat tyto obrovské datové toky a vytvářet přesné, prediktivní simulace, jak říkají jeho vývojáři. To by mohlo městům pomoci například prozkoumat pravděpodobnost a intenzitu budoucích vln veder a už nyní podniknout kroky k zahájení zmírňujících opatření.

Zdroje: livescience.com, frontiersin.org, destination-earth.eu

KAM DÁL: Jasnovidka pomohla policii s otřesným případem.