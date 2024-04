Jasnovidka pomohla policii s otřesným případem

Podle policejní zprávy někteří lidé viděli interiérovou designérku Marthu Brailsford, jak se svým sousedem Thomasem Maimonim nastoupila na mole v Salem Willows na jeho plachetnici a společně odpluli. Přibližně ve stejnou dobu její manžel nahlásil, že žena zmizela, tu noc se vůbec nevrátila domů. Následujícího dne se Maimoni vrátil sám.

Policie si nevěděla rady

Muž pak opakovaně měnil svůj příběh. Nejprve tvrdil, že Marthu inkriminovaný den vůbec neviděl. Nakonec se dostal až k historce, že poblíž města Gloucester přišla mohutná vlna, žena se bouchla do hlavy, spadla do vody a on zpanikařil. Tvrdil, že ji hledal, ale marně.

Následujících šest dní tělo hledalo dnem i nocí několik desítek policistů i dobrovolníků, ovšem neměli úspěch. Policejní kapitán Paul Murphy si nevěděl rady, až nakonec požádal o pomoc médium – Laurie Cabot.

Čarodějnici požádal o jméno osoby, kterou hledá, datum jejího narození a místo, kde žila. Poté, co tyto informace dostal, byl přesvědčen, že Laurie může být pro případ přínosem. Jasnovidka se dostala do stavu alfa, transu, o kterém tvrdila, že v něm vidí události z minulosti.

Odporovala mu

Laurie popsala Marthu na plachetnici s mužem. Řekla, že žena byla hodně naivní, když se s ním na cestu vydala. Když si užívala výhled a volnost, Maimoni „to“ na ni zkusil, ona ho ale odkázala do patřičných mezí s tím, že je vdaná a rozhodně si nepředstavovala, že by měla být svému manželovi nevěrná.

Dostali se spolu do ostrého konfliktu, během kterého se měl Thomas naštvat a v podstatě se proměnit v divoké zvíře. Požádala ho, aby ji vzal zpět na břeh. On to ale neakceptoval a snažil se ji chytit. V afektu podle všeho vzal jakýsi těžký předmět a vší silou bezbrannou ženu udeřil do hlavy. Když upadla do bezvědomí, měl jí přivázat ke kotníkům kotvu. Následně ji podle jasnovidky hodil přes palubu.

Tělo našel lovec humrů

Laurie řekla policii, že tělo Marthy bylo stále „ukotveno“ poblíž malého ostrova s majákem. Jen několik hodin poté, co Laurie policii sdělila své vize, kontroloval lovec humrů Hooper Goodwin pasti v Massachusetts Bay. Když se jedna z pastí vynořila, všiml si, že je k ní připojena kotva. Následně vytáhl lidské tělo. Martha byla nalezena.

Jak Laurie předpověděla, kotva byla svázána s nohou a kolem pasu měla olověné závaží. Její tělo bylo nahé. Pitva určila, že se utopila a na hlavě měla několik ran, které způsobily údery tupým předmětem. Poloha těla byla také přesně taková, jak Laurie předvídala – poblíž malého pobřežního ostrova s majákem.

Zdroje: bostonherald.com, buzzfeed.com, unsolvedmysteries.fandom.com

