Zlatovláska Jorga Kotrbová zůstala sama se třemi dětmi. Nakonec pohádkově zbohatla

V době své největší slávy mohla mít Jorga Kotrbová prakticky jakéhokoli muže. Ona se ale zamilovala do staršího kolegy Jiřího Novotného. Jenomže jim to nikdy nijak zvlášť neklapalo. Rozešli se, ještě předtím se jim však narodila dcera Tamara. „Zajímavé je, že jí paní Jorga dala své příjmení, tedy Kotrbová. V té době to rozhodně nebylo zvykem,“ upozornil pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

S muži jí to nikdy nevyšlo

Ani její další láska nebyla šťastná. Se Zdeňkem Žákem si herečka začala během jejich společného angažmá v dnešním Švandově divadle (tenkrát Realistickém), a nakonec se dokonce vzali. Vydrželi spolu pět let. A i když se mnohokrát spekulovalo o jeho nevěrách, žárlivosti či mnoha rozličných důvodech rozvodu, skutečnost před časem odhalil sám herec: „Byla to skvělá ženská. Ale byl jsem hlavou rodiny, což ona chtěla také. Navíc jsem byl mladší a nerozuměli jsme si v mnoha dalších věcech.“

Konec vztahu však Kotrbová nebrala dobře. Zůstala sama se třemi dětmi. „V té době se možná začala drát na povrch její uzavřená povaha. Nevím o tom, že by se někomu svěřila s problémy nebo aktivně vyhledala pomoc. Asi i proto postupně přestávala hrát. Lidé na ni ale nezapomněli, skvěle dabovala. Třeba ‚Šťabajzna‘ Houlihan ze seriálu M.A.S.H. je v jejím podání nezapomenutelná,“ vysvětloval Rousek.

Chce mít hlavně klid

Není to tak dávno, co se objevila informace, že se Zlatovláska bude natáčet v novém kabátě, před pár dny pod vedením režiséra Jana Těšitele padla první klapka. Zatímco někdejší Jiřík Petr Štěpánek si „střihne“ roli krále, Jorgu Kotrbovou v pohádce neuvidíme. „V roce 2003 skončila, nemá už o film ani showbyznys jako takový zájem. Vlastně vůbec nestojí o popularitu. Co vím, žije na statku v Ludvíkově pod Smrkem, což je v severních Čechách.“

Faktem je, že si odchod ze scény mohla dovolit, finančním nedostatkem podle všeho netrpí. Po otci zdědila velký majetek, který se rodině vrátil v restitucích. Jeho součástí byly i pozemky a domy v Praze. „V jednom ze svých posledních veřejných rozhovorů pro média před časem jasně řekla, že si svoji slávu užila a že chce mít klid a žít v souladu s přírodou. Vůbec se jí nedivím,“ usmíval se Rousek.

Chtěla ošetřovat zvířátka

Právě zvířata pro ni byla vždy na čelních pozicích. Není žádným tajemstvím, že se původně herečkou vůbec stát nechtěla, toužila po kariéře veterinářky. „Možná by to tak dopadlo, pokud by ji Karel Kachyňa neobsadil do svého snímku Trápení. V roli křehké Lenky, jejímž kamarádem je kůň, se Kotrbová našla a okouzlila diváky i odborníky. Nutno říct, že pan Kachyňa byl machr, pokud šlo o to, spárovat herce či herečku s jeho či její rolí,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Kotrbové bylo v té době čtrnáct let a dokořán si otevřela dveře do světa filmu, který jí učaroval. Role v kultovních snímcích jako „Dva muži hlásí příchod“ či „V podstatě jsme normální“ by bez ní nebyly úplné. O její popularitě pak svědčí i to, že se svého času objevila ve videoklipu Karla Gotta.

Zdroj: autorský článek

