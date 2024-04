Smutný návrat Jirešové: Dcera neříkala, že by se jí stýskalo, přiznala rozpačitě

Půvabná mladá dáma a dcera oblíbené herečky Sofie Frida Höppnerová má našlápnuto k hvězdné kariéře, diváci ji teď mohou vidět například v seriálu Lež na pláži. Jenže se zdá, že vztahy s maminkou, se kterou jako puberťák dlouho bojovala, se ani po letech příliš nezlepšily. A na Jirešové je znát, že je to jedna z jejích největších bolestí. Do Survivoru prý jela především nabrat sílu. Byly právě těžké životní zkoušky důvodem?

Exekuce na dítě

Velký boj, pocit nespravedlnosti i zájem všech médií – to si užila před lety herečka Ivana Jirešová, když s bulvárním novinářem Ondřejem Höppnerem bojovali o opatrovnictví u soudu. „Střídavá péče je těžká, zvlášť když se dva nedomluví,“ zavzpomínala ve svém živém vysílání na Instagramu ve čtvrtek. Celá situace vygradovala natolik, že Jirešová obdržela na tehdy tříleté dítě exekuci. Důvodem mělo být, že nepředala dceru v určený čas.

A i když už – vzhledem k plnoletosti Sofie a smrti Höppnera – boj o střídavou péči nehrozí, vztahy mezi matkou a dcerou jsou dodnes komplikované. Dokonce natolik, že se Sofie rozhodla už ve svých 17 letech vyletět z rodného hnízda a postavit se na vlastní nohy. „Je to asi měsíc, co se dcera odstěhovala z našeho domu, ale vlastně je to paradoxně lepší,“ řekla v srpnu 2022 Jirešová. Zdálo se, že se oběma ulevilo a jejich vztah to uzdraví. Jenže se tak zřejmě nestalo.

Vřelé vztahy doma zřejmě nepanují

Po příletu ze soutěže Survivor Jirešová přiznala, že jí chybělo nejen jídlo, ale pochopitelně také rodina. Lidé si mysleli, že svou účast vzdala kvůli vyčerpání a nízké váze, ona sama se však nechala slyšet, že bojovala do posledního dechu a chtěla soupeře Radka porazit. Fanoušci byli nadšení a Ivana se tak rázem stala jednou z nejpopulárnějších účastnic, ačkoliv během soutěže nebyla zrovna favoritem.

Na otázky, zda se stýskalo dceři a zda byla Sofie nadšená z jejího návratu, ale herečka odpověděla velmi rozpačitě. „Dcera neříkala, že by se jí stýskalo,“ řekla opatrně a začal se jí lámat hlas. Že by i po letech byly jejich vztahy natolik napjaté? Fandila jí dcera vůbec, nebo si jela herečka do Dominikánské republiky odpočinout právě od složitých rodinných vztahů? Ani během natáčení seriálu Lež na pláži nebyly příliš v kontaktu. „Člověk úplně zapomene na okolí a je úplně v jiném světě, takže jsem se domů moc nehlásila,“ řekla Sofie. Snad se brzy vše zlepší!

