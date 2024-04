Koukat na seriál ZOO je utrpení. Odchodu Burešové diváci tleskají, vrcholem trapnosti je Pivoňka

V seriálu ZOO bylo posledních několik měsíců slyšet jen o Martinu Pivoňkovi, kterého se snažila dostat do vězení jeho budoucí nevlastní dcera. Z dobrých důvodů. Konec zápletky, na kterou si museli diváci tolik počkat, je však více než úsměvný. Do toho už asi po stopadesáté odchází Eva Burešová, což překvapivě nikoho nezajímá. Bude to ještě vůbec lepší?