Chyby v seriálech Ulice a ZOO jsou obrovské. A Lež na pláži nudí trapností a neumětelstvím

Na začátku letošního roku se na obrazovkách s velkou pompou objevily seriály Policie Hvar a Na vlnách Jadranu. Kdybyste se koukali v úterý na jeden a ve čtvrtek na druhý, možná byste ani nepoznali, že jde o dva různé projekty. „Zůstala jsem jen u ukázek. Na tohle jsem vůbec neměla žaludek. Stačilo mi pár dialogů, abych si udělala obrázek. Nerozumím, že je za to někdo placený,“ uvažuje divačka Alena Horáčková.

Další seriál z dalmatského pobřeží na sebe přesto nenechal dlouho čekat. Divná zápletka, herecké výkony jako po měsíční party. Lež na pláži nezachrání ani pohledná Sandra Nováková, jejíž manžel Vojtěch Moravec se ujal režie. Mimochodem, objevují se už řeči, že kdyby ji neustále netahal jako psíka na vodítku z projektu do projektu (Banáni, Na vlnách Jadranu, Pod hladinou…), herečka si ani neškrtne. Ať je to jakkoli, Lež na pláži nudí trapností a neumětelstvím.

Snese divák opravdu všechno?

Bohužel i další tuzemské seriály se dostávají tak trochu na scestí. Jako by si tvůrci řekli, že divák snese všechno a snaha je tak zbytečná. Je pochopitelné, že například nekonečný seriál Ulice nebude každý den hitparádou ostrovtipu a dramatických scén. Na druhou stranu by to chtělo odstranit alespoň základní nedostatky.

Třeba těhotenství Karly Marečkové (hraje ji Markéta Stehlíková), které oznámila začátkem roku, ale porodila až v listopadu, nějak nesedí. „Tak je prostě dobrá, no,“ glosuje to s úsměvem paní Horáčková. Všimla si dalšího nesmyslu. „Porodila totiž nadčlověka. Ten jejich Karlík si už od necelých dvou let hraje sám v pokojíčku. Ani nehlesne. To je pro každou matku paráda. Škoda, že takové děti existují jen v Ulici.“

Herec Vasil Fridrich (Luděk Volák) se zase do dění v seriálu zapojil hned dvakrát. Poprvé jako právník Libuše Nekonečné (Zuzana Vejvodová), dnes se na obrazovce „prohání“ coby exmanžel Blanky Volákové (Linda Rybová). A podobných podivností bychom našli ještě mnohem více.

V ZOO už se na vše kašle?

Ani seriál ZOO nezůstává bez poskvrnky. V poslední době jde podle některých diváků o zhoršující se herecké výkony. „Jako by je to nebavilo. Když zjistili, že se točí jen do podzimu a další série nebude, možná rezignovali. Navíc paní Tomicová je pryč, ta to táhla. A prý odchází i Eva Burešová. Tu sice moc nemusím, ale byla zajímavá, protože se o ní hodně píše,“ vypočítává Alena Horáčková.

I v ZOO se však najdou chybičky, které tahají za oči svou nesmyslností. Třeba když si Dominika (Denisa Nesvačilová) vezme na ryby bundu, za kterou prý měla zaplatit desítky tisíc (jak se píše ve scénáři). Problém je, že jde o běžnou konfekci z obchodu za pár stovek.

Nebo vzpomínáte si, že Markéta (Michaela Petřeková) prohrála sázku s Viky (Eva Burešová) o milion korun? Peníze ale nedostala nebo je celou dobu úspěšně tají, protože je stále chudá. „Milion asi nikdo neřeší. Pro někoho je to málo peněz, to je v pohodě. Tak by ho mohli poslat nám, nezlobili bychom se,“ dodala pro Čtidoma.cz Alena Horáčková.

