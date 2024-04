Sokol už to přehání! Z vtipné show Na lovu se stává šikana pana Lišáka

Ačkoliv největší „bídu“ za svůj humor v soutěži Na lovu dostává moderátor Ondřej Sokol, všechno tak docela není v jeho rukách. Předmětem diskuzí se staly zejména úvody lovců, kteří se od něj při každém díle dočkají nějakého toho ponížení. A pan Lišák by mohl vyprávět. Stojí za nimi pravděpodobně scenáristé Dominik Landsman a influencerka Natálie Schejbalová, kteří spolu s dalšími píšou scénáře k jednotlivým dílům. Ale není to už trochu moc?

Pan Lišák jako nejslabší kousek celého týmu

V nedávném dílu Superlovu, který je bonusovou odnoží soutěže Na lovu, si například pan Lišák, tedy Václav Slabyhoudek, vysloužil označení „dětské menu s motýlkem a hranolkami“. Často se dozví, že je například ještě v pubertě nebo mu maminka zakazuje televizi. Bývá představován jako ten, který se marně snaží sehnat holku, protože žádná o něj nejeví zájem.

Ve čtvrtém díle byl pan Lišák nazván „homo minimus“, v díle předtím „vytrvalým mírným vánkem“. Když se lovců Sokol v jiném díle ptal, co sledují v televizi, pan Lišák prostor k vyjádření ani nedostal. „Pan Lišák televizi teď nesleduje, protože minulý týden nedopapal jogurt, samozřejmě, a maminka mu televizi zakázala,“ začne moderátor. „Konečně se stalo to, na co jsme čekali. Proběhla nám puberta během toho roku. Zhrubnul mu hlas, teď už je o celý půltón nižší. Vyrašil mu vousek pod bradičkou. A dokonce, jak se to stává u puberty, se mu změnil tělesný pach. Teď voní po brusinkách,“ snažil se znovu poukázat Sokol na to, že je Slabyhoudek z lovců vůbec nejmladší a zřejmě také nejslabší podle dalších výroků.

Na ostatní si netroufne

A zatímco u posledního výroku se mladý muž smál, jindy je vidět, že narážky Sokola mu nejsou ani trochu příjemné. Podobným způsobem se Sokol často pouští do Kalkulátora, kterého představuje Jakub Kvášovský. Na ostatní lovce si překvapivě netroufá.

Z Kvízové dámy sice občas dělá nudnou babičku, která po večerech luští křížovky, ale to je tak všechno. Je jasné, že takovou převahu, aby měl své vytipované „oběti“, mu nedává jen scénář, protože vzhledem k povolání Kvášovského, který učí na škole matematiku a zeměpis, je s podivem, že by chtěl být vykreslován v tomto světle a pravidelně být zesměšňován.

Má Sokol nějaké hranice?

Poměrně často teď moderátor Ondřej Sokol čelí kritice, že se svým humorem často přestřelí. Naposledy si při moderování udělali s kolegou Alešem Hámou z Českého slavíka osobní prostor, ve kterém urazili všechny, kteří se za ten rok jen mihli na poli českého showbyznysu. Mnohdy má Sokol dokonce v show Na lovu nevhodné narážky na soutěžící, chytá se maličkostí, dělá ze sebe hloupějšího, než je, a dává důraz na věci, které diváka vůbec nezajímají.

Co mají ale ponižovaní jedinci dělat? Ztropit scénu, která se pak stane hlavní upoutávkou na nový díl? Člověk se diví, že tam pan Lišák ještě občas i zavítá, když je za ňoumu, který si sám skoro ani nezaváže tkaničky.

