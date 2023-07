Ondřej Sokol přiznal, že trpí Aspergerovým syndromem

Ondřej Sokol je muž mnoha talentů. Na lovu je soutěžícím oporou, v Partičce chrlil jeden vtip za druhým, do toho stíhá hrát a režírovat – a ani post šéfa mu není zdaleka cizí. Doma je mu oporou mladší přítelkyně Nikola, kterou před čtyřmi lety požádal o ruku, ačkoliv na svatbu ještě nedošlo. Jsou ale i chvíle, kdy mu zkrátka není nejlépe.

Ondřej Sokol a Aspergerův syndrom

Na vině je Aspergerův syndrom, který se řadí mezi poruchy autistického spektra. Jeho projevem je například problém s navazováním vztahů. Tito jedinci často postrádají abstraktní myšlení a jen obtížně čtou neverbální projevy ostatních. Na druhou stranu bývají nadprůměrně inteligentní a vynikají bohatou slovní zásobou, schopnost vyjadřování bývá jejich skutečná přednost. Vzhledem k tomu, jak významné akce už Sokol moderoval a jak bryskní při nich byl, je evidentní, že v českém rybníčku slovem doslova vládne.

Doprovodnými příznaky Aspergerova syndromu jsou také deprese , úzkosti, problémy se spánkem, nedostatečná vřelost vůči partnerovi, podivínské chování, výbušnost, pohybová neobratnost nebo lpění na rutinách a zavedených rituálech.

„Mívám blbý období, kdy se mi nechce ven. Mám takový spíš jako strach se vidět s lidmi a je to potom těžký chodit ven, zvlášť v tomhle povolání, musím říct, že to není příjemný,“ svěřil se moderátor. Všechno překonává s pomocí rodiny, na které si velmi zakládá. Vždycky ale jednoduchý život neměl.

V dětství si prošel šikanou

Narodil se v Šumperku a už od dětství toho musel zvládnout mnoho – v osmi letech ho opustil otec, který měl velké sny a cíle, jež se rozhodl realizovat v Kanadě. Ondřeje vychovávala maminka s babičkou, které sice pro otce neměly dobrého slova, Ondřej to ale nikdy nechtěl slyšet. Viděl v něm modlu a dodnes jsou spolu v kontaktu, ačkoliv moderátor přiznává, že jejich vazby už jsou chatrné.

Nepomohla tomu ani oční vada, se kterou se od dětství potýkal. Kvůli velkým brýlím se stal v dětském kolektivu terčem šikany. Od úspěšné kariéry ho ale nic z toho neodradilo. Na kontě má Cenu Alfréda Radoka i Cenu Thálie, režijní debut Krásno i post uměleckého šéfa Činoherního klubu, na němž ho nedávno vystřídal Martin Finger.

Lásku našel u mladší partnerky

Ani v osobním životě nestrádá. V roce 1998 si vzal známou dabérku Kateřinu Lojdovou, se kterou má dceru Ester a syna Adama. Manželství sice nevydrželo, ale našel si Nikolu Šantavu, kterou v roce 2019 požádal o ruku na dovolené v Londýně. Ke svatbě zatím nedošlo, k tomu má ale moderátor jasné vysvětlení. „My jsme se bohužel upnuli na to, že se chceme vzít ve Vegas v takovým drive-inu. Je to jenom taková zastřešená zatáčka, tam si můžete půjčit šaty, sednete do auta a z toho okýnka se vykloní oddávající a už zase jedete. Pro to jsem se nadchnul,“ říká Sokol. Jenže během pandemie nebylo možné do Ameriky odletět, a teď na to zřejmě nezbývá tolik času. Partnerství jim ale klape na jedničku i tak, a možná, že k tomu nakonec žádný papír ani nepotřebují.

I o dalším potomkovi přemýšlejí, zda na něj ale dojde, je ve hvězdách. Nikola má z předchozího vztahu už také dítě, a tak mají doma o zábavu postaráno. Možná jsou takové plány teď v nedohlednu také kvůli Ondřejově vytížení. Není tomu tak dávno, co přiznal, že to trochu přehnal, takže je pracovně vytížený víc, než mu vlastně dělá radost. Cítí tlak a nemá čas se nudit. Na druhou stranu jde jednu z nejvýraznějších postav českého showbyznysu u nás.

Jejich moderátorské počiny s Alešem Hámou na Českém slavíkovi byly sice občas předmětem diskuze, zda už to není opravdu moc, Sokol na druhou stranu říká, že ho zkrátka baví si dělat legraci, a zda je doba korektní, či není, to vůbec nechce řešit.

Zdroj: DVTV, zeny.iprima.cz, wikipedia.org, redakce

