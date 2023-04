Holubová, Langmajer, Barešová a další: Přiznali deprese i panické ataky

Muzikálový herec Vojtěch Drahokoupil odstoupil v loňském ročníku Survivoru už po týdnu pobytu na ostrově, kdy nedokázal zvládnout panickou ataku a měl strach ze smrti. Bolelo ho celé tělo a zachvátila ho panika, že se vrací porucha, nad kterou o dva roky dříve zvítězil. Jeho odchod vešel ve známost také nemístným vtípkem Tomáše Břínka, který je na sociálních sítích známý jako TMBK. „Nikdo mi neřekl, že tady může pršet a že tady nejsou restaurace,“ vystřelil si tehdy z Drahokoupila a udělal z něj terč vtipného příspěvku. To však zvedlo vlnu nevole a otevřelo diskuzi, jak moc jsou psychické problémy v Česku bagatelizovány.

Přiznání ve StarDance

Psychické problémy přiznala i herečka Iva Pazderková, která se snažila i na televizních obrazovkách svého kolegu v Survivoru podpořit. „V současné době jsem zaléčená. Už dva roky, protože jsem na tom poctivě pracovala, jsem bez medikace. A pokud se občas něco zahlásí, tak dělám, že to není,“ svěřila se v roce 2016.

Depresi přiznal například režisér, herec a spisovatel Arnošt Goldflam, který se nikdy nestyděl, že mu život komplikují psychické obtíže. Dlouho se problémy s depresí snažil skrýt také herec z Ulice Miroslav Hanuš, který s tím vyšel na veřejnost až po vypadnutí z taneční soutěže StarDance v přímém přenosu. Ohlasy byly tehdy obrovské. „Takové problémy řeší spousta lidí a když se o tom otevřeně mluví, tak je to nějakým způsobem posiluje. Žena se mi smála a říkala: Ty sis udělal největší terapeutickou skupinu na světě,“ vtipkoval následně.

Holubová přiznala alkohol i myšlenky na sebevraždu

Mocného démona zkrotila také oblíbená herečka Eva Holubová, ze které je dnes takřka hvězda sociálních sítí a která své fanoušky našla i v mladší generaci. Jejímu stavu nepomáhal ani alkohol, se kterým jeden čas velmi bojovala. „Měla období, kdy pila fakt hodně, a bylo mi to hodně nepříjemné, protože jsem se za ni styděla. Občas pila tak, že nevěděla, kdo je,“ svěřila se před lety její dcera Karolína. Teprve když Holubová skončila v Psychiatrické nemocnici Bohnice, byla zjištěna příčina. Trpěla totiž endogenními depresemi. To je stav, kdy se do těla nevylučuje hormon serotonin, přezdívaný také hormon štěstí.

„Mně se vlastně strašně ulevilo, když jsem se dozvěděla, že je to biochemie. Že existuje nějaký serotonin, a když se z mozku neuvolňuje, vznikají deprese. A bohužel alkohol dokáže to, že se začne uvolňovat,“ popsala následně Holubová. „U mě se objevily deprese už ve čtvrté třídě. Pak se rozjely v pubertě. A když jsem potratila miminko, tak to bolelo tak, že to vedlo až k pokusu o sebevraždu,“ nebála se otevřít choulostivé téma. Dnes se jí daří dobře, dokonce si pořídila domek na Sicílii, kam jezdí ráda odpočívat.

Kukačky ji dostaly na kolena

Deprese se nevyhnuly ani vycházející hvězdě české herecké scény, představitelce Marcely ze seriálu Kukačky. Denisa Barešová přiznala, že doba, kdy ukončila studium na DAMU a rozešla se s přítelem, byla opravdu náročná. „Svůj první vztah jsem měla dost náročný, zásluhou nás obou, oba jsme byli náročnými partnery. Po ukončení školy jsem spadla do hlubokých depresí, s nimiž jsem si dlouho nevěděla rady. Začala jsem chodit na psychoterapie, které mi sice v něčem pomáhaly, ale jenom tehdy, když mi bylo nejhůř,“ řekla. Totální kolaps přišel se začátkem války na Ukrajině. „To byl takový poslední hřebíček do rakve, kdy už jsem vůbec nedokázala fungovat. Ostatní to o mně moc nevěděli, co se práce týče, vždycky jsem se nějak kousla a udělala, co bylo potřeba, ale pak jsem přišla domů a byla jsem zase úplně zničená,“ přiznává.

Když točila pokračování Kukaček, sešlo se jí to s natáčením filmu Její tělo. To byly pro ni tak náročné role, že neměla čas hlavu dostatečně regenerovat. Cítila tak velkou zodpovědnost, že ji ze spánku budily panické ataky. Zmírnilo se to až díky medikaci.

Okolnosti smrti Petra Muka jsou dodnes opředeny tajemstvím

Psychiatra vyhledal také Jiří Langmajer, který to jeden čas vnímal jako svou velkou prohru. Neméně upřímná byla také zpěvačka Bára Basiková, která otevřeně přiznala, že se nejen léčí s depresemi, dvakrát také pomýšlela na sebevraždu.

Těžký osud stihl také herečku Danu Syslovou. V minulosti trpěla depresemi, musela se vyrovnat se smrtí manžela i sebevraždou syna. Diváci ji mohli vidět v poslední době například ve Specialistech, kde si zahrála v epizodě Boží mlýny. Herečku Vilmu Cibulkovou zavedly deprese až do psychiatrické léčebny. Maniodepresivní psychózou, u které je vysoké riziko sebevraždy, trpěl také Petr Muk nebo Miloš Kopecký. Právě Muk svou nemoc prý dlouho neléčil. Zda to bylo důvodem jeho smrti, se neví. Okolnosti jeho skonu jsou dodnes předmětem mnoha spekulací.

Zdroj: iDNES.cz, seznamzpravy.cz, super.cz, blesk.cz, denik.cz, zena-in.cz

