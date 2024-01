Rázný verdikt Novákové ze známého seriálu k manželovi: Další dítě nebude a šmytec

S plány na velkou rodinu má režisér Vojtěch Moravec utrum. Jeho manželka Sandra Nováková ze seriálu Na vlnách Jadranu to do budoucna zcela vyloučila. „Nechci bejt pro to mladý dítě stará máma,“ uvedla důvody svého rozhodnutí.

Když otěhotněla, byla nezaměstnaná

Když v roce 2015 otěhotněla, měla sice z potomka radost, tížily ji však okolnosti. „Bylo to skvělý, protože jsem byla těhotná, ale nebylo úplně skvělý to, že jsme byli tenkrát s Vojtou nezaměstnaný. Naštěstí jsem do tohoto období otěhotněla, takže jsem si to mohla krásně užít, ale trošku jsem měla strach o tu budoucnost, jestli vůbec dokážeme uživit to dítě,“ zavzpomínala. A i když už se teď mají docela jinak a jsou oba ve své branži velmi úspěšní, na druhé dítě čas nepřišel.

„Vzhledem k tomu, že je mi jednačtyřicet let, tak já vlastně nechci bejt pro to mladý dítě stará máma. Chci mít ještě nějakou energii a já sama vidím, že čím je člověk starší, tak té energie trošku ubývá, a představa, že teď absolvuju znova celej ten maraton nočního vstávání a všeho, tak si to asi nechám už ujít,“ řekla na rovinu. Otázkou je, co na to její manžel, který je přece jen o pár let mladší a možná by si na nějakého toho potomka ještě troufnul. Na druhou stranu se v českém showbyznyse šušká, že je do své krásné manželky natolik zamilovaný, že rád svá přání podřídí těm jejím. Nakonec, ona je tím hlavním rozhodčím – však musí dítě devět měsíců nosit a pak i porodit!

Válka s Krausovou?

Nedávno ještě Novákové dělala vrásky na čele diskuze, že válčí s kolegyní Šárkou Krausovou. Ta byla hvězdou seriálu Pod hladinou, v jeho pokračování už se ale neobjevila. Nováková se tak snadno stala jeho hlavní hvězdou a ještě s celou rodinou díky tomu strávila několik měsíců na natáčení ve slunném Chorvatsku. Nakonec se však ukázalo vše jinak.

Krausová je totiž novou hvězdou dobového seriálu Zlatá labuť, kde nahradí jako nová ředitelka proradného Bouchnera. „Vždycky jsem si přála točit dobovku, takže je to takový můj splněný sen. Řekla bych, že téměř pro každého herce je to splněný sen. Je to opravdu krásná zkušenost, protože tu nejste v běžném civilním oblečení, ale skutečně máte jakousi masku. A to je pro herce hodně důležité, hned vám to hodí nějaký pocit a s tím i tak trochu tu postavu. Navíc ty dekorace jsou tak nádherné, že si opravdu připadáte jako v úplně jiné realitě. Celý prostor kolem vás se ve vteřině promění a samotné hraní to pak velmi usnadňuje. Je to pro mě velký zážitek,“ svěřila se Krausová. Je jasné, že takovou příležitost zkrátka nemohla odmítnout!

Snadno tak dala své kolegyni šanci, aby před kamerou zazářila. A jelikož to byl právě Moravec, který seriál natáčel, je snad docela nemyslitelné, aby si Nováková u pana režiséra neuměla tak trochu šplhnout… Občas se zkrátka vyplatí vědět, s kým míříte k oltáři!

Už dávno se navíc ví, že Nováková a Moravec jsou skvělý tým a stávají se nerozlučnou dvojkou v uměleckém průmyslu. Společně uvedli na trh film Hádkovi nebo Matky. Scénáře často vychází ze situací, které se u nich doma opravdu dějí. Populární manželé tak nechávají nahlédnout do svého soukromí a je jasné, že jim to společně nejen perfektně klape, ale také u nich není o zábavu nouze!

