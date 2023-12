Nesmysly v seriálu ZOO: Pecháčková je kvůli Drábkové mimo

Na sociálních sítích se množí názory, že seriál ZOO měl přece jen skončit o něco dříve. Zpočátku se mluvilo o 160 dílech, pak se pokračovalo dál – což bylo vzhledem k neúspěchu Dobrých zpráv pochopitelné. Na Primě chtěli kout železo, dokud bylo žhavé. Jenže se zdá, že tady někdo zapomněl přikládat pod kotel.

Nové posily v seriálu ZOO

Už i Michaela Pecháčková začala být ve své roli nudná, a to je co říct. Chudinka za to ale tak docela nemůže. Její vztah s Haďákem se nikam neposouvá, poslední týdny strávila přesvědčováním svého okolí, že je Márty vrah nebo podvodník, a nakonec schválila svému bratrovi jako přítelkyni dealerku drog. A přesvědčila svou matku, aby u ní zaplatila dluh „u špatných lidí“. Ještě nevědí, že to na ně holka jen kuje a chce z nich tak dostat nějaké ty peníze, když už je mají.

Novou Edovu přítelkyni si zahrála Justýna Drábková, dcera herečky Jany Bernáškové, která shodou okolností začala v seriálu hrát také. Nahradí tak Lucii Polišenskou, která se nechala slyšet, že už ji natáčení ZOO nebaví tolik jako milovaná Slunečná a chtěla by teď seriálovou tvorbu na nějaký čas opustit.

Právě Drábková se ihned stala terčem diváků. Výkon začínající herečky srovnávali s Pecháčkovou, která byla na začátku kritizována za to, že svou roli jen předříkává. I výkon Justýny je v prvních dílech poněkud rozpačitý, což je vzhledem k tomu, že donedávna vůbec netoužila jít ve stopách své matky, pochopitelné. Rázem se tak stala z Pecháčkové modla a z Justýny otloukánek sociálních sítí. Tak už to přísné oko českého diváka zkrátka má.

Věci, které nedávají v ZOO smysl

Ed i jeho nová láska Ivana se neustále schází v ZOO. Tam je ale placený vstup. Mají permanentky? Vstupy zdarma? Utratí každý den několik stovek, aby si dali pusu u slonů? Takových je tam víc, kteří chodí do místní zoologické zahrady jako do Central Parku v New Yorku.

Neradi bychom si pak představovali, jak asi probíhají nákupy nevrlé prvorodičky a perfektně štíhlé slečny Janečkové. Filip Janda lítá celé dny jako čamrda, zatímco Viky Janečková si popíjí kafe, kreslí návrhy nebo přemýšlí, kdo ji chce zase okrást . Je až s podivem, že vždy najde někoho, kdo jí pohlídá dítě, které nikdy netrpí žádnou separační úzkostí nebo vyděšením, když ho jde uspat naprosto cizí osoba, které se to jako zázrakem, samozřejmě, vždy povede. Ještě, že toho fotografa má. Co by pak celé dny dělala?

Proč Kristýna stále jen vzdychá po Albertovi, nevezme si dva týdny dovolenou a nejede ho do Ameriky navštívit? Letenky by jí jistě zaplatil.

Obávaná Dominika je sice zřejmě milionářka, která řídí obrovský byznys, když jí ale kdokoliv zavolá, aby se za ním zastavila, je tam za pět minut. Zvláštní, že má pořád čas.

Na to, že by si Ilonka přála mít zítra ještě práci, je v poslední době až neuvěřitelně otravná a rýpe naprosto do všeho. Otázkou je, kdo by si tak všetečnou paní domácí u sebe nechal.

Proč nejde Viky bydlet do bytu po Petrovi, když tam podle slov Charlieho mají děti stále svůj pokoj?

Zdá se, že se v seriálu ZOO zkrátka vytváří děj za každou cenu...

