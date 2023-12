Zákulisí seriálu ZOO: Pecháčková s Bilinou by se měli brát, v cestě jim stojí rodina

Návrhářka Viky Janečková prožívá v poslední době romantické chvíle s Filipem Jandou. Ten má sice co dělat, aby zařídil vše, co si jeho milá přeje, to ona ale neví. Sedí doma u stolu, zřejmě šije svoji vysněnou kolekci a je přesvědčená, že všechno klape na jedničku. Jak dlouho tohle ale může fungovat?

Návrat soudce Petra Kříže

Filip je totiž zamilovaný až po uši, ještě si ale nezvyknul na to, že Viky se rychle smířila s tím, že za ni všechno zařídí. Když toho má moc, pošle jí domů masérku, vyzvedne děti, utíká z práce, aby Petrovy ratolesti doprovodil na kroužek. To vše by byl zřejmě krásný důkaz lásky, kdyby udělala také něco ona pro něj – ale toho jsme se ještě nedočkali.

Dokonce by se mohlo stát, že Petrovi začne chybět rodina, opustí Ester a bude chtít Viky zpátky. Dovolila by, aby všechno odčinil a byli zase rodina? Ať je to jakkoliv, pro Filipa není ani jedno ze tří dětí, o které se stará, zkrátka nic.

Svatbu mohou Novotní překazit

Sid strávila půlku podzimu tím, že naháněla Mártyho. Nejdřív měla pocit, že je to vrah, potom podvodník. V něčem měla pravdu, to ale ještě neví. Zdá se však, že ji čekají radostnější události – se Šimonem Bilinou by konečně mohlo dojít na svatbu! Představitel Haďáka zřejmě ještě váhá, ale už to nebude dlouho trvat.

Každý dobrý seriál totiž potřebuje své vyvrcholení, a stejně jako si ve Slunečné vzal Marek Lambora Evu Burešovou, tady by to měla být právě Sid, která oblékne svatební šaty. Tvůrci už to naznačili na svém oficiálním Instagramu. Otázkou je, zda proti tomu nebude stát rodina krásné Sid. Už několikrát byli Novotní připraveni ochránit svůj majetek za každou cenu. Vyvstane snad obava, že by mohl Adam ohrozit jejich rodinné jmění? Možná mu ani po takové době stále dostatečně nevěří...

Vznikla tu láska?

Na přetřes by mohla přijít také otázka mateřství, kterou Sid řešila už několikrát. Nejintenzivněji ve chvíli, kdy jí zemřel otec. Měla pocit, že miminko by rodině vrátilo potřebnou energii do života. Nakonec z toho sice sešlo, jejich vztah s Haďákem však stagnuje už tak dlouho, že bude jistě potřeba je trochu postrčit dál.

I ve skutečnosti se spekuluje, že to mezi Šimonem Bilinou a Michaelou Pecháčkovou jiskří. Zda to však bude pravda, vědí jen oni dva. Zatím svým fanouškům nic neprozradili a tváří se, že jsou jen přátelé. Oblíbený herec se však nedávno rozešel se svou dlouholetou partnerkou Hankou Drozdovou, a tak možná přeci jen svítá naděje…

Nové postavy zasáhnou do děje

V poslední době se seriál ZOO dočkal hned několika nových postav! Do děje naskočila Justýna Drábková, dcera herečky Jany Bernáškové. Tu si někteří mohou pamatovat jako Bety ze seriálu Ulice. I ta se na svém Instagramu pochlubila, že začala natáčet v uniformách ZOO. Zřejmě tak bude mít seriál posilu.

Bernášková nedávno dotočila svůj úspěšný film Jak přežít svého muže a do televizního seriálu se vrací nečekaně. Nedávno mluvila o krizi, kterou po dokončení snímku prožívá, znovu se musela rozhodnout, co dál. Volba tak překvapivě padla na ZOO.

Odchod Polišenské diváky překvapil

To by mohlo souviset s odchodem Lucie Polišenské, která hraje Elišku Krásnou. Před časem se nechala slyšet, že ji natáčení seriálů už nebaví tolik jako dřív a ze ZOO utekla. Spekulovalo se, zda za tím není těhotenství, ale herečka nic takového nepotvrdila. Na druhou stranu je o ní známo, že je to velká tajnůstkářka. Možná si tak zkrátka užívá životních změn v soukromí.

S ní by ovšem mohl zmizet také Břéťa, který ji nedávno požádal o ruku. Případně se on v roli policisty občas objeví a o Elišce bude mluvit jen ve zmínkách. Nebo že by ji snad nechali scenáristé umřít? Vzhledem k tomu, že má v seriálu dvě děti, maminku a teď i snoubence, pro ni snad zvolí milosrdnější cestu.

Zdroje: redakce, seriál ZOO, Instagram, ctidoma.cz

