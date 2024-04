Seriál ZOO se hroutí, naděje na záchranu jsou pryč. Burešová do toho hodila vidle

Zatímco Lucie Polišenská odcházela ze seriálu ZOO na svou vlastní žádost a scenáristé měli dost času na to, aby se na její odchod připravili, Pavla Tomicová prchala za velké šuškandy, co je vlastně skutečným důvodem. Zatímco z jedné strany zaznívaly hlasy, že jde o zdravotní důvody, další mluvili o tom, že byla nespolehlivá a nedocházela na natáčení. To její manažerka striktně vyloučila a produkce mezitím pilně pracovala na tom, aby její dějovou linku nahradila. Kým, to je zatím otázkou.

Návrat Roberta Urbana tak famózní zřejmě nebude

Dalším, kdo prchá, je hlavní hvězda Eva Burešová a její seriálový partner Tomáš Klus. Sama herečka se přitom nechala slyšet, že o svém konci v seriálu tvůrce informovala už před rokem. Chce si dát pauzu, věnovat se hudbě a také své rodině. Právě na Burešové přitom celý příběh stál, a když odešla, začal se z dějové linky stávat paskvil.

Tehdy totiž našla její postava Viky Janečkové lásku v Petrovi Křížovi, kterého hraje Robert Urban, jenže jim to nevyšlo, byť z jejich krátkého spojení vzešel malý syn. Později se dala dohromady s fotografem Filipem Jandou, kterému diváci zpočátku jen neradi přicházeli na chuť, a dokonce ho scenáristi dávali dohromady s mladinkou Sid Annou Novotnou.

Pivoňka už nikoho nezajímá

Nakonec našli své štěstí, Filip koupil prstýnek, který zatím Viky nedal, ale poctivě se na to chystá, ona přijala pracovní pozici kreativní ředitelky v Miláně, kam se s Filipem chystají – to vše ve chvíli, kdy se má vrátit Petr a znovu usilovat o Viky. Po boku má totiž zákeřnou a zlou Ester a všichni očekávali, že právě ona bude s Viky o Petra bojovat. Bylo by to takové příjemné déjà vu do dějové linky, kterou to celé začínalo. Poslední naděje diváků, že by se tak v jejich oblíbeném seriálu dělo něco, po čem touží, byly nadobro ztraceny.

V poslední době to bylo jen o Pivoňkovi a jeho intrikách, naivní vdově Novotné a ambiciózní dceři, která se záhadným způsobem snaží dostat svého budoucího nevlastního otce do vězení. Světlým bodem byl jenom polepšený Albert Polák, který se po nevěře s Dominikou Skoupou své přítelkyni ihned přiznal. S odchodem Evy Burešové tak lze předpokládat, že se produkce zaměří právě na ty dějové linky, které diváky nejvíce rozčilují.

Sporadicky se v seriálu objevuje také Goran Maiello, představitel Vojty Rokla, který na začátku letošního roku odešel studovat do Milána. S odcházejícími herci si však scenáristi příliš hlavu nelámou. Seriál by se měl totiž na konci první poloviny letošního roku dotočit a uzavřít. Zda to bude pro všechny šťastný konec, to je zatím otázkou.

