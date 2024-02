Chyby v seriálu ZOO, které překvapily i ty nejotrlejší diváky

Ani v nových dílech seriálu ZOO nebudou mít postavy na růžích ustláno. Jenže zatímco například Ed vcelku normálně randí s mladými kráskami, kolem hlavních postav je to jedna velká šílenost! A všímaví diváci už toho mají dost.

Vrací se Robert Urban

Do role Petra Kříže by se měl co nevidět vrátit Robert Urban. Ten se zamiloval do své chůvy a musel zjistit, že nemá imaginární dvojče, o kterém si myslel, že si s ním užívá milostné chvíle, a že těhotenství, kvůli kterému si bude muset hledat novou hlídačku, se ho bezprostředně týká.

Jejich vztah ale lež neustál a po přestěhování do zahraničí se rozešli. On pak na syna neplatil alimenty, své bývalé partnerce hodil na krk ještě další dvě děti z předchozího manželství a udělal si s asistentkou čtvrté. Teď se vrací, aby ji získal zpět. Potěš pánbůh.

Odchod Elišky Krásné

Těžko si představit, že by snad někdo někoho prosil více o to, aby pro něj pracoval, než velitel expedice Elišku Krásnou. Ta neustále argumentovala tím, že má děti a nikam odjet nemůže. Dvacetkrát to zrušila, aby pak stejně odjela na výpravu, která jí změní život.

Důvod to má jednoduchý. Její představitelka Lucie Polišenská už v seriálech hrát nechce, a tak je třeba její dějovou linku nějak rozumně ukončit. Spekulovalo se, že je to kvůli založení rodiny, ale k ničemu takovému se herečka nevyjádřila. Možná chce jenom věnovat více času divadlu.

Podnikatelka Viky Janečková

Každý, kdo podniká, ví, že je to čas od času centrifuga úspěchů a proher. To, co se ale děje kolem Viky Janečkové, už je na Chocholouška. Neustále ji někdo podvádí, snaží se ji připravit o zakázku nebo o firmu, a když už nějakého úspěchu dosáhne, stejně to není to pravé ořechové, protože je v tom něco, co mladou dámu naštve, urazí nebo pobouří. O tom, že když s ní chce někdo udělat rozhovor a podpořit tak její podnikání, ani nemluvě. To se mladá slečna bouří a je dotčená.

A aby toho nebylo málo, má zřejmě byt spadající pod Armádu spásy, protože tam neustále někdo hledá pomoc, odkládá děti a chodí si pro radu nebo peníze.

Zákeřný Martin Pivoňka

Zřejmě to měl být záporák se vším všudy. Jenže Martin Pivoňka pořád něco dělá, nikdo to vlastně neřeší, stále se akorát objevují nové a nové ženy, které podvedl, a divák už vlastně ztrácí pointu, čeho se dopustil. Je to sňatkový podvodník? Okradl ty ženy ve spánku a bezbrannosti? Hrozí něco Alici? Těžko říct, když je to vlastně jedno přes druhé.

Do toho se ho neustále snaží nachytat důmyslná Sid, které nikdo nevěří. Kdyby měla celou dobu podezření, asi by to bylo v pořádku. Ale ona vždy na něco přijde, pak se omluví… A takhle stále a stále dokola. Nuda.

Dvojčata s tátou podvodníkem

Podvodník Janeček, to je kapitola sama pro sebe. Jeho poslední podvod s životní pojistkou už nebyl vlastně ani zajímavý, ale alespoň ta dvojčata se přestala oblékat stejně, protože jejich šatník byl ten největší bizár, který tenhle seriál viděl.

Mafián Charlie

Ze začátku se zdálo, že si Charlie vybírá města, kde může obrat co nejvíce boháčů, a pak zase potichu zmizí. Jenže teď se ve Dvoře usídlil tak, že vlastně člověk ani neví, co ho živí a z čeho si může platit hospodyni a pořádat tajné spolky. Jeho dějová linka s Kateřinou už není vůbec zajímavá, a kdyby nebylo Ilonky, bylo by lepší, aby zmizel úplně. Možná se tak nakonec stane, pokud se ještě nezamiluje do sexy zrzky Dominiky, která nějakým záhadným způsobem vydírá úplně každého, kdo se objeví v její blízkosti.

Můžeme jen doufat, že v závěru se někdo alespoň dočká svatby nebo dítěte, aby se tam stalo něco dobrého. Jak to byl krásný seriál, když šlo ještě hlavně o zvířata a rodinné vztahy, a ne intriky, tajné policejní vyšetřování a partnery, kteří mlátí svou partnerku pro darovaný prsten – který stejně předtím ukradli nebohé ženě. Kouká se na to vlastně ještě někomu dobře?

