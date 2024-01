Manželství na zkoušku? V prvním roce utéct jen tak nemůžete

Stává se, že se manželství rozvádí i dříve než rok od svatby, ačkoliv obecně rozvodů o pár procent ubývá. Někteří psychologové mluví o tom, že na lidskou psychiku působí tíha závazku, která uzavřením manželství vzniká. A někteří zkrátka jen zjistí, že si vzali nesprávnou osobu. Ale co s tím?

Čím začít

Pokud se ocitnete v situaci, ze které už není cesty zpátky, pravděpodobně se objeví na stole rozvodové papíry. Pokud máte děti, je otázka další péče a výše alimentů primární a soud manželství nerozvede, dokud to nebude jasně stanoveno.

Další otázkou bude rozdělení společného majetku, převzetí závazků, které za dobu trvání vznikly, případně vyživovací povinnost manželů po dobu po rozvodu. A pak přichází otázka, jaký druh rozvodu to bude.

Nesporný rozvod

Pokud jste schopni se domluvit a máte zájem na důstojném ukončení vašeho manželství, pravděpodobně přijde řeč na nesporný rozvod. Ten totiž spočívá ve společném návrhu na rozvod manželství – ne nadarmo se mu říká tzv. smluvený nesporný rozvod. Mezi jeho výhody patří nejen rychlost, ale také komplexnost. Za splnění zákonných předpokladů nebudou soud příčiny rozpadu manželství zajímat, manželé je před soudem nemusí rozebírat a soudní líčení bude trvat pár minut. To však ještě neznamená, že nemůžete narazit na soudce, který bude mít pocit, že to ještě dáte dohromady, a bude vás navádět k usmíření – i to se občas děje a je třeba s tím počítat.

Manželství je totiž v zákonném pohledu majetkovou smlouvou, která zavazuje dva jedince, aby o sebe vzájemně pečovali. Předpokládá, že se o sebe postarají ve stáří, v chudobě i nemoci. S důvodem, že opadla jiskra, zákon zase až tolik nepracuje – ačkoliv důvod, že spolu dva intimně nežijí, bývá v rozvodových papírech častým.

Zákonné předpoklady pro nesporný rozvod manželství

Manželství trvalo alespoň jeden rok (tady přichází úskalí, pokud se chcete rozvádět ještě dříve),

nežijete spolu více než půl roku, máte oddělené finance, nemáte spolu sex a netrávíte spolu čas,

oba s rozvodem souhlasíte a domluvili jste se na úpravě poměrů k nezletilým dětem, stejně jako máte vyřešené majetkové uspořádání.

Jak požádáte o smluvený rozvod?

Společný návrh,

smlouva o úpravě majetkových poměrů (nutné jsou ověřené podpisy),

rozhodnutí soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu.

Sporný rozvod

Pokud manželství netrvá ani rok, případně nejste schopni se na ukončení manželství dohodnout, přichází na řadu sporný rozvod. V takovém případě soud zjišťuje příčiny rozpadu manželství, zkoumá, zda je šance na obnovení svazku, apod.

Manželé před soudem vypovídají, soudce se ptá – a obvykle je to dost nepříjemné, protože na to mohou mít dva pochopitelně jiný názor. A také to bývá pro obě strany dražší, neboť není výjimkou, že bude nařízeno hned několik soudních stání. Bude se to dít i ve chvíli, kdy se chcete rozvést krátce po svatbě – dá se říct, že zákon v takové chvíli předpokládá, že možnou krizi ještě zažehná a je to velmi krátká doba na to, abyste se vzájemně poznali. Nehledě na to, jak se možná už teď vzájemně nenávidíte anebo jste si ublížili.

Pokud se tak ženete do manželství, dobře si rozmyslete, zda to myslíte skutečně vážně. Rozvod může nakonec trvat mnohem déle než romantická svatba! Manželství na méně než roční zkoušku lze v takovém případě doporučit jen těžko…

Zdroj: redakce, občanský zákoník, justice.cz

