Dovolená v Egyptě se změnila v peklo. Všichni cestující po startu letadla zahynuli

2. leden

S novým rokem přichází vždy mnoho změn. Jednou z takových bylo například první číslo obnoveného českého časopisu Lumír, který redigovali Jan Neruda a Vítězslav Hájek. Vyšlo roku 1873.

V roce 1945 bylo během spojeneckých náletů na Norimberk téměř zničeno norimberské staré město. Zde se před Mezinárodním vojenským tribunálem v Justičním paláci později konal norimberský proces proti hlavním představitelům nacistického Německa. V procesu s hlavními válečnými zločinci bylo souzeno 24 nejdůležitějších představitelů, přičemž někteří z nich spáchali sebevraždu ještě před začátkem procesu – například Adolf Hitler, Heinrich Himmler nebo Joseph Goebbels.

A zpátky k pohádkám! V roce 1961 se poprvé z rozhlasu ozvalo: „Dobrý večer, děti! Dovolíte, jsem Hajaja.“ Rozhlasovou pohádku četl Vlastimil Brodský, otec české herečky Terezy Brodské. V roce 1965 vysílala poprvé Československá televize Večerníček.

3. leden

V roce 1961 to vřelo mezi USA a Kubou. Diplomatická roztržka vyústila v karibskou krizi. V roce 2001 to v tento den vřelo v České televizi. Demonstrace podporující stávku se konaly po celé republice. Až 100 tisíc lidí se sešlo na Václavském náměstí v Praze, aby podpořili vzbouřené redaktory. Dovolená se pro mnoho lidí změnila v peklo v roce 2004. Při havárii boeingu na trase z egyptského Šarm aš-Šajchu do Paříže zahynulo 148 lidí.

4. leden

V roce 1896 se v pražském Rudolfinu konal první koncert České filharmonie. V roce 2010 byla v Dubaji otevřena nejvyšší budova světa Burj Khalifa.

5. leden

V roce 1914 zavedla společnost Ford Motor Company v USA osmihodinovou pracovní dobu. V roce 1923 byl na ministra financí Aloise Rašína v Žitné ulici v Praze spáchán atentát, na jehož následky dne 18. února 1923 zemřel. V roce 1948 získalo město Zlaté hory na Jesenicku svůj dnešní název. Do té doby se jmenovalo Cukmantl.

6. leden

V roce 1347 se panovník Karel IV. vrací z bitvy u Kresčaku. V roce 1918 byla pak podepsána Tříkrálová deklarace.

7. leden

V roce 1954 představila společnost IBM v New Yorku první systém pro strojový překlad. Roku 2020 se čínským vědcům podařilo izolovat původce nemoci, nový kmen koronaviru, nazvaný 2019-nCoV a později přejmenovaný na SARS-CoV-2, původce pandemie covidu-19.

8. leden

Roku 1959 se Charles de Gaulle stal francouzským prezidentem. Dnes je po něm pojmenováno letiště. V roce 1969 vznikl Český statistický úřad, který funguje dodnes. V roce 1993 po rozpadu Československa představili také Češi a Slováci své nové měny.

