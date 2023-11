Adolf Hitler skončil na několik měsíců ve vězení. Jeho puč se nepovedl

Víte, kdy spatřil světlo světa internetový prohlížeč Mozilla Firefox? Nebo kdy začala téct v domácnostech pitná voda? Prozradíme vám to za okamžik!

7. listopad

V roce 1980 byla linka C pražského metra prodloužena o úsek Kačerov-Háje. O dvacet let později byl do amerického prezidentského úřadu zvolen Joe Biden. Tím skončila éra Donalda Trumpa, která v mnohém rozdělovala americký lid.

8. listopad

Právě v tento den se do historie českých zemí zapsal významným písmem. V roce 1620 bylo české stavovské protestantské vojsko poraženo v bitvě na Bílé hoře v Praze. Vlády v českých zemích se po ní ujal katolík Ferdinand II. Štýrský.

V roce 1923 začal tzv. pivní puč Adolfa Hitlera, který pokračoval do následujícího dne, kdy byl potlačen. Byl neúspěšný a Hitler skončil na devět měsíců ve vězení, ačkoliv původně si tam měl pobýt pět let. Napsal tam své dílo Mein Kampf za asistence německého nacistického politika Rudolfa Hesse. V důsledku krachu celé akce byla také rozpuštěna NSDAP.

9. listopad

V roce 1887 získaly Spojené státy právo k užívání havajské zátoky Pearl Harbor, kde bylo v plánu vybudovat pacifickou námořní základnu. Později se toto místo stalo významným bojištěm druhé světové války. V roce 1938 nacisté během Křišťálové noci podpálili v Německu synagogy. Došlo i k násilí a rozbíjení židovských obchodů, nejen v Německu, ale i v Rakousku a Sudetech. Nenávist židovských občanů nabírala na obrátkách.

V roce 1967 startovalo Apollo 4. Téhož roku vyšlo první číslo časopisu Rolling Stone. Roku 1989 padla Berlínská zeď.

A něco pro IT pamětníky – roku 2004 byl vydán prohlížeč Mozilla Firefox. Někteří ho milují dodnes.

10. listopad

V roce 1938 schválilo Národní shromáždění změnu silničního provozu na pravostranný. Skutečně platit nové pravidlo začalo ale až po německé okupaci, což vyvolávalo dojem, že tuto změnu iniciovali nacisté. Roku 1991 se pak na dálnici D1 u Brna srazilo 150 aut. Na vině tehdy byla velká námraza.

11. listopad

V roce 1899 byl významný den pro mladoboleslavskou společnost Laurin & Klement. Ta představila veřejnosti motocykl Laurin & Klement Typ 1, první samohybný stroj vlastní konstrukce. V roce 1938 byla zastavena činnost fašistické organizace Vlajka.

Roku 1975 se osamostatnila Angola a vyhlásila nezávislost na Portugalsku. V roce 1976 jmenoval prezident Gustav Husák novou vládu vedenou Lubomírem Štrougalem.

12. listopad

Dokážete si přestavit, že si dnes doma nenatočíte skleničku čisté vody? Teprve roku 1885 byl zahájen provoz pražské podolské vodárny zpracovávající filtrovanou vltavskou vodu. Do domů začala být zaváděna pitná voda a z ulic začaly mizet veřejné kašny. V roce 1989 pak papež Jan Pavel II. svatořečil Anežku Českou. Roku 2008 se Česko stalo 18. členem Evropské kosmické agentury.

13. listopad

Jak se dnes všude mluví o tom, že mladé lidi trápí nedostatek bydlení, v roce 1958 se řešil obdobný problém. Ústřední výbor KSČ tehdy přijal usnesení, podle kterého měl být nedostatek bytů v Československu odstraněn do roku 1970.

V roce 1992 byl hlavním listopadovým tématem zánik Československa. Federální shromáždění přijalo zákon o dělení majetku ČSFR. V roce 2015 zahynulo během série teroristických útoků v Paříži 130 lidí, 368 jich bylo zraněno, další v kritickém stavu. Před rokem bylo během bombového útoku v Istanbulu zraněno více než 80 osob.

