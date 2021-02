Kvalitní večerníček, na který se čekalo opravdu dlouho. Mlsné medvědí příběhy navazují na animátorskou tradici

Tvůrci programu pro děti často spoléhají na to, že když to je barevné, nějak se to hýbe, leskne a vydává výrazné zvuky, dítě od obrazovky prostě neodtrhne oči.

Bohužel je to často pravda, a tak šla kvalita vysílání pro děti spíše komerční cestou, než aby dostávali prostor talentovaní umělci, jež předvádějí, že tradice skvělých večerníčků není u konce. O tom, že existuje naděje, se můžete přesvědčit každý den na České televizi…

Sedm minut zábavy

Produkční firma Bionaut už svůj projekt dávkovala divákům hlavně na internetu. Projekt mladých autorek Alexandry Májové a Kateřiny Karhánkové si získává sympatie dětí a rodičů. Není se totiž čemu divit.

Pohádka Mlsné medvědí příběhy totiž okouzluje kreativní animací, která je jako vystřižená z knížek nakladatelství Baobab. Samotné příběhy nejsou jen povrchním vyprávěním na vyplnění času, ale člověk zažívá něco nového, neokoukaného i v rámci zápletky a zábavy.

Foto: Ceskatelevize Mlsné medvědí příběhy jsou v současnosti velmi populární Večerníček

K tomu všemu když připojíme chytlavou hudbu Prokopa Holoubka, který je členem kapely Midi lidi a manažerem úspěšné kapely DVA, není se vůbec čemu divit, když řekneme, že jsme svědky jednoho z nejoriginálnějších večerníčků poslední doby.

Kultivovat dětské prostředí podobným způsobem je více než žádoucí a doufejme, že se jedná o trend, který přeroste ve standard. Žít v esteticky vhodném, intelektuálně originálním a hudebně nápaditém světě Mlsných medvědích pohádek se bude velmi dobře.

