Seriál, který vládne internetu. Francouzský zloděj Lupin ukazuje českým kriminálkám, jak se to má dělat

Francouzský seriál Lupin, který oblékl mistra převleků do moderního hávu, v současnosti dobývá pozornost divácké přízně. Svižný, inteligentní a napínavý seriál fascinuje a šlape na plné obrátky. Jedná se o další z řady seriálů, které když si pustíte, už vás pevně drží až do konce.

Strávite tak několik hodin sledováním úžasného lupiče Lupina, který jde po cestě pomsty svého nevinného otce. Francouzská produkce v hlavní roli s hereckou hvězdou Omarem Sy tak ukazuje, kde je laťka, které se jen tak nepřiblížíme.

Češi zase pozadu

Není nic sympatického plivat do vlastního hnízda, ovšem v některých oblastech naší kultury nelze jinak. Ať už se jedná o úpadek sportovní, politický nebo kulturní, tak máme stále co dohánět. Jak vidno jsou výjimky jako internetový seriál Marty is death, který získal prestižní cenu Emmy pro krátké internetové seriály, jako vůbec první.

Malé výkřiky geniality jsou však zcela výjimečné a z logiky věci tomu tak bude i do budoucna. Když se však podíváme, s jakými etickými a velkolepými projekty přichází Česká televize, Nova, či Prima, člověku se zdá, že ambice být progresivní stejně, jako se tak děje na quality TV jako HBOGO, Netflix, či Amazon prime, se nikdy nedočkáme.

Vždyť právě oceněný Marty is death vznikl pro internetovou televizi Mall TV. Božena, Zločiny Velké Prahy ani Hlava Medúzy totiž neinspirují ani nepřinášejí na obrazovky české televize nic nového. To naopak seriál Lupin ano?

Geniální zloděj

Kdo se chce vydat do pařížského Louvru, Lucemburských zahrad a na předměstí Paříže, má ideální příležitost. Hlavní hrdina seriálu Lupin vás provede podsvětím, bohatou vrstvou společnosti, vězením a také minulostí.

Sirotek, který přišel o otce, jenž se jako nevinný zapletl do kauzy ukradeného náhrdelníku Marie Antoinetty, se mstí, a to se ctí jeho oblíbené literární předlohy. Muž několika převleků, netradičních útěků a originálních řešení problémů baví od první minuty.

Kromě toho, že rozehrává dokonalou hru kočky s myší, se také pouští na cestu pomsty a my diváci zůstáváme od počátku přilepení u obrazovky. Charismatický Omar Sy, který se proslavil rolí v legendární komedii Nedotknutelní, píše další důležitý milník své kariéry.

Stává se zlodějem Lupinem, jenž svoji cestu za pravdou lemuje neuvěřitelnými kousky. Kromě toho, že hlavní náboj a kvalita je obsažena ve scénáři, i po formální stránce sledujeme profesionální kinematografii. Skvělá práce se střihem, výběrem postav a samozřejmě dokonalé kulisy Paříže. Kdo chce na moment utéct od krušné reality, Lupin je ideální příležitostí.

