Zákulisí seriálu ZOO: Vrací se Robert Urban v roli soudce Petra. Klus by mohl jít z kola ven

Herec Robert Urban za svůj odchod loni tak trochu nemůže. Jeho kolegyně Eva Burešová totiž tehdy čekala svého druhého syna Tristana Williama a v seriálu si dala na pár měsíců pauzu. Zatímco ona se však vrátila v plné parádě, Urban už zachraňoval svou Elišku jako dlouhovlasý Damián.

Neměl na vybranou?

Možná tehdy nečekal, že se z nového a očekávaného seriálu Eliška a Damián stane jeden z největších bizárů roku 2023, který diváci naprosto rozcupují. Chvíli se mluvilo o tom, že se natáčí pokračování, ale jak to doopravdy dopadlo, to už vědí jen ti, kteří tam byli přítomni.

Není divu, že se teď Urban touží vrátit do ZOO, kde si získal velkou slávu. Fanynky dokonce vytvářely videa, profily i fotografie, kde ho označovaly za jednoho z nejkrásnějších českých herců. Jenže to nebude mít ani trochu jednoduché!

Viky plánuje úprk do Milána

Jeho bývalá partnerka Viky, která mu porodila syna Péťu, se totiž dala dohromady s fotografem Filipem, se kterým touží utéct do zahraničí. Dostala pracovní nabídku v Miláně, v Česku už toho má zřejmě plné zuby a její milovaný, který následuje každý šílený nápad, který jí v hlavě vznikne, ji chce ochotně následovat. Sám získává pracovní příležitost nedaleko.

Možná, že to bude dílo Danuše, která se už nemůže koukat na to, jak se její syn chová, nebo proradná Ester, které nejsou ostatní Petrovy děti po chuti a odmítá se o ně starat. Nebo se snad do Čech vrátí i se svou asistentkou, kvůli které opustil krásnou Viky?

Co bude s Klusem?

Budoucnost seriálu ZOO vypadá nejistě. Eva Burešová nedávno požádala, aby jí produkce dávala méně natáčecích dnů, a návrat Roberta Urbana by mohl znamenat konec pro Tomáše Kluse – navzdory romantickému příběhu je to totiž právě soudce Petr Kříž, kterého by si diváci přáli vedle Viky vidět.

Přijít by tak mohl v roli Filipa o svou velkou lásku, ale také o práci coby herec. A to nedávno přivedl do ZOO i svou dcerku Josefínu, která si zahraje jeho neteř. Co tvůrci zamýšlí? To se dozvíme zanedlouho! Otázkou je, zda právě návrat Petra není to grandiózní finále, které by mělo brzy přijít...

Zdroj: redakce, seriál ZOO, Instagram, zeny.iprima.cz

KAM DÁL: Chyby v seriálu ZOO: Tajemství Veroniky Žilkové prozrazeno.