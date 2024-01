Šílené chyby v seriálu Jedna rodina, které diváci tvůrcům znovu neodpustí

Seriál Jedna rodina se po vánoční pauze vrátil v novém kabátu – nejenže uběhl více než rok, takže malá Žofka už je na světě, Martina s Dominikem se sžívají jako rodina a Vágy se svou novou láskou se začali snažit o dítě. Také přichází nové postavy v podání Patricie Pagáčové, Sary Sandevy, Vincenta Navrátila, Petra Čtvrtníčka a Chantal Poullain, která si zahraje dávnou lásku Pavla Zedníčka.

„Isabelle je typická Francouzka. Žije okamžikem. S Bobem nás čeká love story, otázka je, jestli nebude jednostranná,“ prozradila Poullain. Co však ani tentokrát nesedí? Na to jsme se pozorně podívali!

Podivný život v maringotce

Na první pohled vypadá život Martiny a Dominika romanticky. Dostali maringotku, ve které mohou společně žít, vychovávají tam dceru Žofinku a občas se potkají s vodákem v podání Vaška Matějovského, který pije první ligu. Nejednoho novopečeného rodiče však jistě napadne, jak to s takhle malým miminkem zvládají, jak si topí nebo kde se koupou. Pochopitelně je to v létě legrace, ale v zimě to tam musí být přímo fantastické.

Možná pro vášnivou ekoložku, jakou mladá šikovná maminka je, to je to pravé ořechové.

Ufňukaná Norika a korporát

Snad od prvního dílu, co se začala vysílat Jedna rodina, touží Norika po návratu do práce. Nejdřív si svou touhu po pracovní příležitosti vynahrazovala jako influencerka, ačkoliv starší FIlip neměl pro její ambice pochopení.

Později však zjišťuje, že už ji to tolik nenaplňuje a navíc nemá co nabídnout. Témat je stále méně a život na mateřské je mnohdy stereotypní. A proto znovu zahájí rozmluvu o jesličkách a návratu do korporátu. Překvapivě na to má FIlip pořád stejný názor – nepořizoval si dítě, aby ho někam odložil. Tahle jejich rozmluva už však trvá tak dlouho, že má divák pocit, že to zkrátka viděl dvacetkrát.

Nesamostatný Karel

Při pozorování biologa Karla má divák touhu zatleskat mu i za to, že si zaváže tkaničky. Nebo snad toužila Petra po tom, aby měla doma další dítě? Pak by to dávalo smysl. Ve všech dílech měl zatím pořád jen nějaký problém, nic nevyřešil a ze všeho se hroutí. U téhle postavy vážně marně pátráme po tom, proč se o něj Klára s Petrou málem praly.

„Já o něm říkám, že má takovou mírnou autistickou poruchu. Ono je to trochu zavádějící a pan režisér s tím tedy úplně nesouhlasí. Karel žije v takové své bublině, má rád svoji práci, má rád biologii a do toho, bohužel pro něj, musí řešit i spoustu věcí okolo. Což je pro tu roli i celkem výhodné, protože je vlastně i trochu zmatený, ale nedá se říci, že by byl úplně mimo. Má rád svoji bublinu a ve chvíli, kdy mu ji někdo naruší nebo z ní musí vystoupit, protože musí řešit věci, které je nutné řešit, je z toho trošku nešťastný,“ objasnil chování Karla Tejkala jeho představitel Tomáš Jeřábek.

Dobrotivý Bob

Když se Filip zapomněl s Norikou, Bob jim nabídnul příbytek i pro nově narozeného syna. Proč by také nevyužil 4 + 1! Ale už to trvá nějaký ten pátek – snad dokonce několik let – a Filipovi se pořád do vlastního nechce. Ještě aby ano, ví moc dobře, že by ho to stálo mnohem víc.

V nové sérii se však Bobovi vrátí dávná láska a to by mohlo znamenat, že mladí začnou trochu překážet. Že by konečně zavelel, aby se uvolnil prostor?

Diváci se v novém roce mohou těšit na dva díly týdně. Vysílat je bude televize Nova vždy v úterý a ve čtvrtek ve 20:20.

Zdroj: redakce, TV Nova, VOYO

KAM DÁL: Silvestr 2023 slavných: Pomsta Hanychové? Nechala nebohou maminku doma.