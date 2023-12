Silvestr 2023 slavných: Pomsta Hanychové? Nechala nebohou maminku doma

Konec roku 2023 se blíží, a tak i slavní přemýšlí, jak stráví poslední minuty! A zatímco Veronika Žilková se před Silvestrem z Alp vrátila zpátky do Česka, jiní na hory teprve prchají nebo odlétají za teplem. Jakub Štáfek do zahraničí zabalil celou rodinu, a dokonce se zdálo, že si tentokrát dopřáli let byznys třídou. Jak oslaví příchod nového roku další z řad slavných?