Konec Dancingerové ze Zlaté labutě? Musím čerpat síly, říká neurčitě

Třetí a zároveň závěrečná série Zlaté labutě se odehraje na přelomu let 1939 a 1940 v temných časech protektorátního Československa. Je více než jasné, že osvobození se hlavní hrdinové nedočkají. Přesto by se snad mohlo blýskat na lepší časy, zlo ve Zlaté labuti je totiž na ústupu. Gruberovo tajemství je prozrazeno a jeho vliv významně oslaben. Přesto prozradila herečka Beáta Kaňoková, že její postava Eva Dušková bude v příštích dílech více než „grubeřit“! Co si pod tím mají diváci představit?

Bouchner jde z kola ven

Intrikánka Markéta zemřela v posledním díle druhé série při porodu. Zákeřný Bouchner skončil na pozici ředitele obchodního domu a společně s ním zmizela i sekretářka Praxlová. Jeho představitel Ladislav Hampl si tak může na nějaký čas oddychnout. Sám se nechal slyšet, že mu diváci při osobním setkání roli udavače, který znásilňuje ženy, drsně vyčítali.

Zdá se, že známí hrdinové se tak mohou opět nadechnout! Největší radost má pochopitelně Irena, které vyšlo hned několik intrik dohromady a je teď za jedno se zákeřným Hessem. To by ji do budoucna mohlo stát krk, protože je nejen ambiciózní, ale také nevypočitatelný.

Kučera ovdověl a prostořeká Bára utekla

Petr musí po útěku Báry najít sílu zapomenout. To bylo velkým překvapením pro některé diváky, protože Zlatou labuť srovnávají se slovenským seriálem Dunaj, k vašim službám. Tam se postava Báry, respektive Kláry, dočká dokonce svatby s Petrem. U nás mu energii do života bude dodávat novorozený syn Eduard, na kterého zůstal sám.

Marty Dancingerové ze seriálu byl pro většinu diváků naprostým šokem. Má k tomu snad herečka důvod? Už nějaký čas se povídá, že by měla být podruhé těhotná. S partnerem Markem Pospíchalem vychovávají syna Toníka. Sama Dancingerová ale nic takového nepotvrdila. Vysvětlovalo by to však, proč se děj nečekaně vydává jiným směrem. „Bára bojovala. A teď musí zase chvíli čerpat síly. Na otázku, jestli se Bára do Labutě vrátí, neodpovím. Nechme to na ní!“ Odchodze seriálu byl pro většinu diváků naprostým šokem. Má k tomu snad herečka důvod? Už nějaký čas se povídá, že by měla být podruhé těhotná. S partnerem Markem Pospíchalem vychovávají syna Toníka. Sama Dancingerová ale nic takového nepotvrdila.Bára bojovala. A teď musí zase chvíli čerpat síly. Na otázku, jestli se Bára do Labutě vrátí, neodpovím. Nechme to na ní!“ vzkázala fanouškům podivná slova. Uvidíme, co scénář následující díly přinese...

Toni bude diváka tahat za nos

Ireninu drastickou léčbu homosexuality považují Kučerovi za úspěšnou a její aféra s Alenou je téměř zapomenuta. Znovu se tak otevírá otázka, který ze tří sourozenců jednou převezme otěže rodinného podniku. Čerstvý vítr do Zlaté labutě přinese nová ředitelka, šarmantní Toni Adamová v podání Šárky Krausové, dříve Vaculíkové. Má zkušenosti ze zahraničí a v obchodním domě zavádí řadu zásadních změn. Ve skutečnosti to ale není hlavní důvod, proč do Labutě přišla.

Někteří diváci už teď počítají s tím, že to bude ona, kdo zahojí Petrovo zlomené srdce po odchodu Báry. „Ona je poznamenaná tou Francií, to znamená, že je v těchto vztahových otázkách dost otevřená. Ale to jsem v tuto chvíli prozradila možná až příliš,“ řekla Krausová o své postavě. „Je to postava, která je lehce tajemná, a myslím si, že by měla diváka lehce tahat za nos a nechat ho hádat, jestli je pozitivní, nebo negativní. Tak doufám, že se nám to podaří,“ doplnila.

Nová prodavačka Dita

Přidá s k ní také Natalie Golovchenko, která zřejmě nahradí v roli Martu Dancingerovou. „Moje postava v Labuti se jmenuje Dita, je to prodavačka v kosmetice, dělá manikúru. Dita je holka, co se o sebe moc ráda stará a moc ráda se líbí, její sebevědomí je něco, co bych se od ní mohla učit. Dita se nikdy nenudí a s Ditou se nikdy nenudíš! Je ve všem hrozně pohotová, ničeho se nebojí, je plná radosti a jen tak ji něco neurazí. Spoustu jejích vlastností jí vlastně závidím a doufám, že si od ní něco ukradnu i pro sebe do života,“ poodkrývá Golovchenko. Nová prodavačka si bude brousit zuby zase na Lukáše Maška. „No, to je taková trochu negativní vlastnost Dity, že se snaží zamotat hlavu tak trochu všem. A občas i těm, kterým by neměla. Mohlo by se jí to nakonec podařit,“ naznačuje herečka.

Zdá se, že starým zápletkám je konec a diváci se mohou těšit na mnoho nového. Zatím se však nevzdávají nadějí, že třetí řada přece jen nebude poslední... Dokonce na Novu poslali petici!

Zdroj: redakce, TV Nova, Instagram, VOYO

