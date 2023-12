Beáta Kaňoková ze Zlaté labutě: Zůstane na miminko sama? To už tu totiž jednou bylo

Pro představitelku Evy Duškové to nebude poprvé, co se naplno oddá roli maminky. Z předchozího vztahu s hercem Tomášem Havlínkem má čtyřletou dceru Juditu, na jejíž výchově se nadále oba rodiče podílí. Vztahem s Kotasem přitom herečka všechny překvapila. Dlouho se povídalo, že jejím vyvoleným je Vojtěch Dyk!

Zlatá labuť z ní udělala hvězdu

S ním natočila seriál Pan profesor, a jelikož jim to na place skvěle fungovalo, ihned se vyrojily spekulace, že Beáta Kaňoková bude důvodem, proč Dyk opustí svou manželku Tatianu Dykovou. K tomu pochopitelně nedošlo, seriál skončil a herečka se vrhla do projektu, který sklidil obrovský úspěch – do seriálu Zlatá labuť.

Tam si zahrála začínající herečku Evu Duškovou, která marně tápe po svém místě v životě. Přijde do toho válka – a najednou má zcela jiné starosti než prorazit ve světě filmu. Zamilovala se totiž do Martina, který je aktivní v odboji. To je sice úctyhodné, ale oba moc dobře vědí, že jim kvůli tomu hrozí nebezpečí. Navzdory tomu se hrdě pustí do záchrany své země, ke které ještě povede dlouhá cesta. A aby toho nebylo málo, Eva nemůže ze své hlavy vyhnat velitele Prahy Grubera, se kterým se milovala na jeho zámku.

Nečekaný konec

Těhotenství herečky vedlo diváky ke spekulacím, že by mohla otěhotnět také Eva Dušková. Už se ví, že Kaňoková na nějaký čas z natáčení zmizí a bude se věnovat jen roli maminky. Otázkou však je, zda se bude mít skutečně kam vrátit. Tvůrci oblíbeného seriálu Zlatá labuť totiž nedávno oznámili, že ukončí děj v roce 1940 – ačkoliv samo téma války by jim dovolovalo točit ještě o dalších pěti letech.

Možná, že dá Kaňoková nakonec zcela přednost rodině a zázemí. Už ví, jaké to je, když se rodina rozpadne. A tak udělá vše pro to, aby se situace znovu neopakovala. Její bývalý partner Tomáš Havlínek dnes žije s herečkou Agátou Kryštůfkovou známou ze seriálu Táta v nesnázích.

Dojde na žádost o ruku?

Hvězda Zlaté labutě má zase po boku svého kameramana mladšího o čtyři roky, se kterým se jistě nemůže dočkat svatby. Na sociálních sítích se zdá, že už nemohou být zamilovanější.

Navíc už několikrát se Kaňoková nechala slyšet, že tradice ctí a dodržuje. Mezi ně patří pochopitelně i vystrojená veselka, jak se sluší a patří. Že by ji přeci jen čekalo velké překvapení na Vánoce? Pokud už do toho dokonce tajně nepraštili!

