Horňáci, plačte. Krejčíková z Volhy si nechala zmenšit prsa a už se nesvlékne

O tom, že se Aneta Krejčíková chystá zavítat na plastickou chirurgii, se vlastně nevědělo až do chvíle, kdy už měla dávno po operaci. Zákrok si ale pochvaluje, cítí se dobře a přiznává, že si konečně splnila svůj velký sen.

Splnění snu o hezčím poprsí

„Nebyla jsem na zmenšení, ale na modelaci,“ upřesňuje Aneta. „Prášky na bolest jsem brala jen dva dny po operaci,“ dodala. „Ještě dva dny před operací jsem si kladla otázku, jestli skutečně chci. Jestli je to vlastně potřeba, ale teď jsem nejšťastnější, že jsem šla. Je to velký rozdíl.“ Modelace prsou, která jejich velikost výrazně neovlivnila, zásadně ale upravila jejich tvar a pozvedla je, vyjde zhruba na 65 tisíc korun. Přitom právě poprsí patřilo mezi Anetiny velké přednosti.

Jak se však nechala slyšet, tyto „nové“ vnady už zůstanou divákům nejspíš skryty. Po odvysílání minisérie Volha se totiž strhnul doslova poprask. Aneta se ukázala po boku Standy Pekárka spoře oděna – a najednou se nemluvilo o ničem jiném. Jako pochvalu to ale herečka, která se svlékla před kamerou už několikrát (například v nekonečném seriálu Ulice, filmech Poupata, Všiváci nebo Rapl), tentokrát rozhodně nebrala. Mrzelo ji, že to dle jejího úsudku zcela zastínilo její herecký výkon. Nedávno tak přiznala, že odhaleným scénám je po Volze už konec.

Dojde konečně na veselku?

Aneta může bez problému kojit další děti, doktor jí však doporučil otěhotnět alespoň rok po operaci, ne dřív. Dvě děti, čtyřletého Bena a tříletou Antonii, má herečka s tělocvikářem Ondřejem Rančákem. Ten ji v roce 2017 požádal o ruku, dodnes ale na svatbu nedošlo. Teď to vypadá, že mají s rozšiřováním rodiny utrum, tak možná najdou chvilku na veselku, kterou by si určitě zasloužili. Krejčíková se pár chvil po zasnoubení tehdy nechala slyšet, že bylo natolik zajímavé, že už ho svatba nepřekoná. To zní ale jako ta správná výzva!

Však její děti navštěvují mezinárodní soukromou školku, která rozhodně není levná. Školné v této instituci se lehce vyšplhá až ke statisícům ročně. Aneta chtěla svým Krejčíková hraje už roky Gábinu Pumrovou v seriálu Ulice. Role pro ni představuje jistý příjem, který pro rodinu rozhodně potřebuje.Školné v této instituci se lehce vyšplhá až ke statisícům ročně. Aneta chtěla svým dětem dát vhled i do jiných kultur, což se jí nepochybně daří. Nedávno přiznala, že od dob dospívání vůbec nic neušetří, zatímco její partner naopak neumí utrácet.

