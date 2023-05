Odhalená scéna ve Volze vyvolala senzaci. Krejčíková to nese těžce, příště už se nesvlékne

Půvabná blondýnka se přitom před kamerou nesvlékla poprvé. Její vnady mohli diváci vidět už v roce 2009 v seriálu Ulice, ve filmech Poupata a Všiváci a také ve snímku Rapl. Neméně odvážnou scénu měla také ve Vyšehradě s Jakubem Štáfkem. Ve Volze tak nebylo žádné překvapení, že se sekretářka Květa svlékla. „Květo, vole, s takovou figurou bys mohla bejt i na ředitelství,“ říkal jí Standa Pekárek. Jak to ale vypadá, Krejčíková už nechce ani na ředitelství, ani bez trička před kameru.

Krejčíková už se svlékat nebude

Má totiž problém s tím, že nahá scéna zcela zastínila její herecký výkon. „Působí to pak, že jsem na to natáčení prostě jen přijela a svlékla se. Jako by to byl veškerý popis mojí práce,“ nechala se slyšet v rozhovoru pro iDNES.cz. Prý už je na diskuze o její těle velmi háklivá, lidé pořád považují nahotu za senzaci. Jenže není divu. Krejčíková je prostě krásná ženská, která má v sobě neskutečný sex-appeal. A nahota k seriálu, jako je Volha, zkrátka patří. Tím spíše, že zobrazuje ženy jako střed sexuálního zájmu.

Jenže Krejčíková prý už během natáčení s režisérem Janem Pachlem řešila, zda tam své tělo skutečně ukáže. Nakonec usoudila, že to k tomu prostě patří – a scéna tím získala jistý švih. Tolik zájmu ale nejspíš nečekala. A je z toho mírně řečeno rozčarovaná. Momentálně přemýšlí, že už se spořena oděná v dalších projektech neukáže vůbec, nebo si to přinejmenším pečlivě rozmyslí.

Její herecký výkon nikdo neshodil

Přitom o herecké nabídky nouzi nemá, a že nějaká peprnost zastiňuje její talent, to je jen hereččina obava. Hraje v Divadle na Fidlovačce, točí filmy a dodnes se objevuje v seriálu Ulice, o kterém říká, že je to její finanční jistota. Vychovává s partnerem Ondřejem Rančákem dvě děti, Bena a Antonii. Při práci se stará ještě o domácnost a po nocích se učí texty, což často sdílí na svých sociálních sítích.

Je tedy možné, že Volha byla nakonec poslední věc, ve které Krejčíková svršky odhodila. Na druhou stranu, diváci kvitovali hlavně to, jak perfektně vypadá. Nikdo ani slovem neřešil, že by byla scéna nevhodná či vulgární. Momentálně je Aneta Krejčíková rozčilená, ale až emoce opadnou, jistě i ona uzná, že ve Volze podala skvělý výkon, který nemá co dělat s jejími fyzickými přednostmi. Ostatně, jak je u ní zkrátka zvykem.

