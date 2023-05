Za citlivým herectvím Tomáše Jeřábka je i rodinná tragédie

Herec, který se objevuje na televizních obrazovkách stále častěji, to je Tomáš Jeřábek. Až nedávno však přiznal, že ho maminka rozmazlovala. Spolu s ní také jeho sestra, která je z dvojčat a jedno z dvojčátek ve třech letech – prý chybou lékařů – zemřelo. Rána se začala hojit až ve chvíli, kdy se narodil právě Tomáš. Možná proto byl celý život střežen jako oko v hlavě. Dnes si je ale vědom, že to nebylo vždy k užitku. I po třicítce si totiž užíval maminčiny vstřícné náruče. A na vlastní děti se dlouho necítil!

Pepa Horáček je Jeřábkova nejvýraznější role

Tomáš Jeřábek je v poslední době čím dál populárnější. Kromě toho, že si zahrál Karla Tejkala v seriálu Jedna rodina, perfektně ztvárnil také Pepu Horáčka v minisérii Volha, kde předvedl pravděpodobně svůj nejlepší herecký výkon. Z finanční tísně ho kdysi dávno zachránila role úlisného bankéře pro AirBank, která běží v televizi dodnes. A tak si dnes role může vybírat. Možná je to i ukázka toho, že se o sebe ze začátku zkrátka neuměl tak dobře postarat.

„Úlisný bankéř nás zabezpečil, abychom se už nemuseli bát, že nám vypnou elektřinu. Zároveň mi umožnil, abych se ještě víc pouštěl do projektů, za které jsem sice dostal jen pár korun, ale zase byly zajímavé. Začal jsem dělat čistou komerci, abych si dál mohl užívat alternativu. Takhle ostatně funguju dodnes,“ říká. Jeden čas totiž s manželkou Halkou Třešňákovou neměli na jídlo, ani na elektřinu. „Vedli jsme svobodný život, jednou bylo na jídlo, tak jsme si koupili něco dobrého nebo šli do restaurace, podruhé nebylo, takže jsme týden jedli jenom brambory se zelím,“ mluví na rovinu.

Zemřel mu sourozenec

„Moje o sedm let starší sestra je z dvojčat. Ale druhé dvojčátko ve třech letech lékařskou chybou zemřelo. Máma byla hodně špatná, dostávala se z toho několik let. Až když jsem se narodil já, tak se to spravilo. Proto jsem byl maminkou tolik opečovávaný,“ překvapil v MF Magazínu DNES. „U maminky jsem měl záchytný bod i dávno po třicítce. Občas jsem zajel domů do Kolína, maminka mi navařila, já se pěkně najedl, lehl si do teplé postele, dva dny si odpočinul, otřepal se a zase vyrazil do Prahy. S nabalenou taškou kompotů a jiných dobrot,“ vzpomíná na časy, kdy měl veškerý komfort. A to už dokonce bydlel s Halkou.

Dobře, že měl dítě až po čtyřicítce

Asi musel nejdříve z mamánka vyrůst. „Na to jsem později narazil v Praze na DAMU, kde jsem měl zpočátku problém pochopit, jak ve skutečnosti život funguje – a že mi nebude pořád někdo pomáhat a obskakovat mě, jako to dělala moje maminka,“ přiznává. A tak si pořídil dítě až po čtyřicítce. K malému Teovi si dokonce musel nějaký čas hledat cestu. Až když byl větší, tak si konečně jako táta se synem porozuměli.

Asi musel nejdřív dospět. „Na dítě jsme už byli docela staří, oběma nám bylo dost přes čtyřicet. Nejdřív jsme vzhledem k věku podstoupili lékařské vyšetření, které dopadlo dobře. Takže jsme to nějaký čas zkoušeli, což se nedařilo, ale nakonec se nám to s pomocí doktorů povedlo,“ uzavírá.

Rodinu tragédie semkla dohromady. Maminka i sestra o Tomáše pečovaly, milovaly ho a vždy si přály, aby dělal, co ho baví. To se jim splnilo, ačkoliv k tomu nevedla jednoduchá cesta. Nakonec ale všechno dobře dopadlo.

Zdroj: iDNES.cz, Instagram, TV Nova, magazin.aktualne.cz

