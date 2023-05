Krejčíková začínala v Ulici ve 14 letech. Všechny vydělané peníze rozfofrovala

Nejen v Ulici si mohou diváci užívat Anetu Krejčíkovou. V poslední době také ztvárnila sekretářku Květu v úspěšné minisérii Volha, kde odhalila o něco více ze svých předností. To se řešilo v takové míře, že se prý příště už nikde nesvlékne. Obvykle přitom za svou postavu sklízí neuvěřitelnou chválu, navíc to nebylo ani zdaleka poprvé. Už v roce 2009 měla ukázat prsa už v Ulici, a to jí bylo údajně jen 17 let! Role Pumrové ji vydržela dodnes, kdy už je maminkou dvou dětí a její prioritou je především rodina.

Mrzí mě, že na mě rodiče nebyli přísnější, říká herečka

„Rok jsem chodila na castingy, a pak vyšla Ulice. Bylo mi čtrnáct, oni mě nechtěli vzít, protože jsem byla nejmladší,“ říká Krejčíková. „Dušan Klein s tím měl problém, říkal, že z hlediska legislativy to bude velkej problém, ale nakonec mi tu roli stejně svěřili,“ vzpomíná na zesnulého režiséra.

„Strašně mě doteď mrzí, že na mě rodiče nebyli přísnější. Kolik jsem mohla mít ušetřených peněz – a nemám nic. Já jsem si koupila třeba ten nejnovější mobil na trhu a máma mi to povolila. Já jsem používala argumenty typu – mami, sorry, ale jsou to moje prachy,“ přiznává Krejčíková. O práci přitom dnes nemá nouzi. Mimo Volhu a Ulici se objevila také v seriálu Vyšehrad, Policie Modrava nebo Kriminálka Anděl. V roce 2016 se účastnila show Tvoje tvář má známý hlas, působí také ve stálém angažmá v Divadle Na Fidlovačce. Je vidět, že se umí pěkně otáčet!

Rozchod se nekoná

S partnerem, tělocvikářem a fitness trenérem Ondřejem Rančákem dnes herečka vychovává dvě děti – Bena (4) a Antonii (3). I kvůli nim se jí dlouhodobá role hodí. Své dvě ratolesti přihlásila do mezinárodní školky, kde se jen poplatky za školné pohybují v řádech statisíců korun. A chodí tam oba.

Krejčíková tak využívá pomoci babiček, aby měl kdo pohlídat a ona mohla pracovat. I s partnerem mají za sebou náročné období. Příchod dětí prověřil, jak jsou spolu schopni komunikovat a fungovat. Ačkoliv se dlouhodobě spekuluje o jejich rozchodu, Krejčíková naopak tvrdí, že si skvěle rozumí – už kvůli tomu, že jsou každý jiný. Zatímco ona je ve vztahu k penězům rozhazovačná, on ji mírní. A ona ho pak zase na oplátku učí trochu utrácet.

Gábina Pumrová

V Ulici je od jejího začátku v roce 2005. Zatímco například Patricie Solaříková (dnes Pagáčová) a Jakub Štáfek, kteří začínali spolu s ní, už se dávno vydali jiným směrem, Krejčíková stále natáčí. Z původně epizodní role se stala takřka role životní. Gábina se musela popasovat s nečekaným otěhotněním v osmnácti letech se svým profesorem Hynkem Urbanem, který se do seriálu vrátil letos v lednu. Scenáristé ji nešetřili ani později – vztahové karamboly doprovázel potrat, rakovina, domácí násilí i rozbroje s rodiči. Šimon se Gábině narodil v prosinci 2009. Momentálně je partnerkou Jiřího Hermana.

Zdroj: TV Nova, Instagram, youtube.com

