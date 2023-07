Do ZOO míří Denisa Nesvačilová s Veronikou Žilkovou. Změny čekají i Jednu rodinu

Seriál Jedna rodina skončil pro fanoušky ve chvíli, kdy Elinka s Johanem připravili po Kláru vánoční překvapení s tátou Karlem. To mělo velký úspěch a nakonec spolu všichni strávili svátky tak, jak se sluší a patří na střídavku. S úsměvem a dětma všude! Jenže v ZOO je to teď o něco pochmurnější. Eduard zemřel a rodina sklářů se teď musí vyrovnat se zcela novou situací. A to nejen doma, ale hlavně ve firmě. Sid přitom napadlo, že mámu s babičkou potěší jistě miminkem, čímž všechny přítomné vyděsila. A to není jediné, co se na podzim bude na obrazovkách dít!

V Jedné rodině přibudou velké krásky

Ze štábu se už nějaký čas proslýchá, že do seriálu Jedna rodina přibude herečka Patricie Pagáčová, která se před lety proslavila v Ulici, tenkrát ještě pod dívčím jménem Solaříková. Svou roli zatím fanouškům neoznámila a užívá si léto s manželem Tiborem a dcerou Bibi, je ale jasné, že to diváky potěší. Je velmi oblíbená, což dokazuje i počet fanoušků na jejích sociálních sítích – má jich tam více než půl milionu! Že by nahradila v kabinetu Tomáše Jeřábka Elizavetu Maximovou, která v seriálu učitele Karla obvinila ze znásilnění?

Na sociálních sítích prozradila také Sara Sandeva, partnerka Jakuba Prachaře, že získala v populárním seriálu svou roli. Natáčela už dříve, dosud se ale v Jedné rodině neobjevila. Je tak dost pravděpodobné, že přijde právě na podzim. Že by nastoupila jako sestřička do pečovatelského domu?

V ZOO se bude uklízet a intrikařit

Do příběhu ze zoologické zahrady přibude krásná zrzka Denisa Nesvačilová i energická Veronika Žilková. Zatímco Denisa si zahraje mrchu, která by měla jít po Charliem (díky tomu už víme, že ho Břéťa nakonec do lochu nepošle), Veronika naskakuje do seriálu jako uklízečka. A zřejmě bude mít něco společného se Sid! Právě s její představitelkou Michaelou Pecháčkovou postovala herečka fotku z prvního natáčení. Dámy už se přitom znaly z muzikálu Okno mé lásky, kde hrají matku s dcerou. Tím Pecháčková fanoušky trochu zmátla, a na chvíli si z nich tak – možná neúmyslně – udělala legraci, že patří do velké rodiny mámy Žilkové.

Už dříve do seriálu přišla nejen exotická kráska Jessica Monteiro, ale také Sára Milfajtová, která se proslavila jako zpěvačka v pořadu Máme rádi Česko.

A co je navíc jasné? Že Alberta Poláka čeká konec! Jeho představitel David Gránský totiž avizoval, že teď točit nebude, protože se chce věnovat rodině. Z minulých dílů je jasné, že důvod jeho odchodu nebude nová práce v Drážďanech. Ale že by konečně dal šanci Kristýně, kterou hraje právě Milfajtová? Udělá malér a půjde ven ze ZOO?

A prozradíme vám tajemství – na postu marketingového guru ho v zoologické zahradě nahradí Martin Preiss. Ten, kterého znáte jako jednoho z moderátorů pořadu Chcete být milionářem!

Zdroj: Instagram, TV Nova, FTV Prima, redakce

