Nová sezóna Ulice bude ve znamení velkých návratů. Monika Farská se znovu potká s Márou

Možná, že je Anna více známá jako Monika Farská ze seriálu Ulice než jako fotografka. A přitom je velmi úspěšná! Teď se ale odhodlala, že se znovu vrátí před kamery a oživí postavu, která byla svého času velmi oblíbenou, leč tak trochu „průserářkou“. Kvůli kariéře v médiích chodila za školu, objevila se v bulváru, a nakonec odletěla do Afriky pomáhat.

Mára bude Monikou okouzlen

S Márou je rozdělila jeho touha po založení rodiny. Monika se to snažila zachránit, ale on nechtěl. Po několika krizích, kterými si prošli, to už nezvládli. Za ty roky, co se neviděli, se toho hodně změnilo. Mára se zamiloval, oženil, založil rodinu a teď řeší rozvod.

Jeho bývalá partnerka se naplno pustila do práce pro neziskové organizace, ačkoliv z první mise v Ugandě se vrátila dříve, než původně plánovala. Neuměla se smířit s tím, jak tam lidé žijí – chybí jim voda, léky i potraviny.

Po pěti letech se v Ulici zase potkají. Monika jako zrzka a Mára naprosto okouzlený tím, jak momentálně vypadá. Komplimenty rozhodně šetřit nebude. Jak tahle změna zatočí s jejich životy? A jaký příběh mají scenáristé pro Moniku přichystaný? Na to si musíme chvíli počkat!

Přiznala deprese

Její představitelka se z televizních obrazovek sice ztratila, rozhodně ale nezahálela. Prosadila se jako velmi úspěšná fotografka a v pracovní sféře se jí dlouhodobě daří. Přesto před rokem přiznala, že ji trápily deprese, kvůli kterým neměla ani sílu vstát z postele.

„Je to přesně rok a týden, co jsem se nechtěla probudit do dalšího dne. Kdy jsem týden jenom ležela v posteli a nemohla vstát. Kdy jsem nemohla jíst. Co jsem prosila kamarády, ať mě odvezou do Bohnic, že už nemůžu,“ řekla v říjnu. „Díky podpoře mých nejbližších, rodiny a přátel, díky spoustě hodin terapií a taky díky lékům, které od tý doby beru, jsem to celé zvládla a cítím se dobře jako nikdy v životě.“ Všechny nesnáze porazila a dnes je konečně zase šťastná.

Farští dřív hráli prim

Rodina Farských byla svého času hlavními aktéry celého seriálu, hned vedle Jordánových. Jitka Farská, kterou hraje Ilona Svobodová, v té době kosmetička, snášela Oldřichovy zálety a starala se o rodinu. Jenže Olda, kterého hraje Ondřej Pavelka, měl poměr se Sylvou Mynářovou, kterou si zahrála Eva Decastelo, dříve Aichmajerová. To nakonec manželé Farští překonali, Olda se ale během krize opilý vyspal s Ingrid, kterou si zahrála Jana Sováková.

Mají dcery Lídu (Jana Birgusová) a Moniku. Právě druhá zmíněná se ve čtvrtém ročníku gymnázia zamiluje do učitele Viktora Vernera (Miroslav Šimůnek) a posléze s ním odjíždí do Ugandy. Mezitím randí s Benem Vojtíškem, kterého si zahrál Jakub Prachař.

V roce 2006 se Farským narodil syn, ale zemřel. Ve stejném roce se seznámí s Vladimírem Kukačkou, ke kterému se nastěhuje. Olda zjistí, že má ze vztahu s Tamarou Elliot (Markéta Hrubešová) čtrnáctiletého syna Jakuba (Richard Zevel). Ten později přijme jeho příjmení. V roce 2009 se konají soudní spory rodiny Farských s Kukačkou. Monika nakonec odjela do Afriky zachraňovat děti, Lída zmizela a svou dějovou linku si drží jen Ilona Svobodová. Zdá se však, že se to na podzim změní!

Vypadá to, že Farští znovu získají na televizních obrazovkách svůj prostor...

