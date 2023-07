Vrátili se Vinaři. Karel Roden si v seriálu za pár minut vydělal 38 tisíc

Televize Prima nasazuje v letním programu seriál Vinaři, který sice natočila produkce už v roce 2014, dodnes je ale oblíbeným vhledem do moravské kultury – anebo ne? Byli to totiž právě Moraváci, kteří si stěžovali, že ten akcent tady vážně nesedí. Rodenovi to ale může být jedno. Na účet se mu přikutálela pěkná suma.