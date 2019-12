Koho Češi oplakávali v uplynulém roce. Ti, co zemřeli ve stínu Karla Gotta

Kdyby měl člověk poctivě vyjmenovat každého, kdo tento rok odešel na věčnost, vyšlo by to na celou knihu. Málokdy totiž připomínáme zesnulé z oblasti vědy, církve či podnikání. Každý rok tak náš národ přijde o více či méně známé osobnosti, které pomohly formovat naši zemi; je důležité alespoň na moment připomenout, kdo nás nenávratně opustil. O koho šlo?

Luděk Munzar

Hned zkraje roku jsme se museli smířit s tím, že charismatický český herec Luděk Munzar nepřidá ke své bohaté kariéře další výraznou roli. Zemřel ve spánku 26. ledna ve svých 85 letech. Kromě toho, že byl dlouholetým členem Národního divadla, je nutné připomenout, že se svojí ženou Janou Hlaváčovou jako jedni z mála nepodepsal Antichartu. Luděk Munzar však žije v desítkách filmových a divadelních rolích, televizních pořadech a jeho hlas určitě ještě mnohokrát uslyšíme z nějaké rozhlasové hry.

Václav Vorlíček

Kdo si dokáže představit Vánoce bez pohádky Tří oříšky pro Popelku nebo televizní program bez snímků jako Kdo chce zabít Jessii, Dívka na koštěti a mnoho, mnoho dalších? Za všemi těmito legendárními filmy najdeme jedno jméno: Václav Vorlíček. Ten odešel zkraje února ve svých 88 letech. Dnes je pohřeb na Vyšehradském hřbitově, kam svým významem nepopiratelně patří.

Stanislav Milota a Vlasta Chramostová

Tento pár se v posledních letech na veřejnosti objevoval jako symbol lásky v tom nejpokročilejším věku. Stanislav Milota byl hlavně významný kameraman, který se podepsal pod legendární film Spalovač mrtvol a jako jeden z mála pořídil kamerový záznam z okupace v roce 1968. Zásadně do jeho života vstoupila politika, kdy společně se svojí ženou, významnou herečkou Vlastou Chramostovou, podepsali Chartu 77. Ta svého muže následovala jen o několik měsíců později. Zemřela 6. října ve věku neuvěřitelných 92 let.

Věra Bílá

Jen málokdo toho pro romskou komunitu odpracoval tolik jako Věra Bílá. Zpěvačka s božským talentem naplno propagovala poctivou romskou hudbu a povedlo se jí vstoupit na úplný vrchol popularity. Zemřela ve věku pouhých 64 let na infarkt.

Jiří Stránský

Kdo viděl někdy seriál Zdivočelá země, jako kdyby trochu nahlédl pod pokličku života významného politického vězně, skauta, dramatika, překladatele a básníka Jiřího Stránského.

Muž, který v mládí zažil tvrdou práci v jáchymovských dolech, na vlastní kůži prožil šikanu komunistického režimu a prošel několika žaláři, o svých zkušenostech podal bohatou literární sondu. Jiří Stránský zemřel v květnu ve svých 87 letech a lidé se s ním mohli rozloučit v Týnském chrámu při zádušní mši, kterou vedl sám kardinál Dominik Duka.

František Čuba

Říká vám něco termín slušovický podnikatelský zázrak? Pokud ani, tak vám jméno Františka Čuby není vůbec cizí. Agronom, který z JZD Slušovice vybudoval v hlubokém socialismu stát ve státě s miliardovými obraty, zemřel 28. června ve věku 83 let. Kontrovezní osobnost, jež vedla neuvěřitelný projekt, však patří nesmazatelně do našich moderních dějin. Jeho ambice dosahovaly úspěchů Tomáše Bati, a to už je co říct…

Josef Koutecký

Rok 2019 byl pro české významné osobnosti jedním z nejbolestivějších. Odešla Aťka Janoušková, Václav Postránecký, Zdeněk Srstka a mnoho dalších, které jistě budete ve výčtu zesnulých postrádat. Jedno jméno však opomenout nelze. Jedná se totiž o hrdinu antických rozměrů. Josef Koutecký byl onkolog, který svojí mravenčí prací zachránil stovky a možná i tisíce dětských životů.

Česká onkologie by bez jeho iniciativy a odvahy nikdy nedosáhla takové úrovně. Dětí, které by zemřely v důsledku neprofesionálního zázemí, vzdělání a absence zkušeností doktorů, by bylo mnohem více. Děkujeme, pane Koutecký.

Karel Malich

Mnohým toto jméno moc neříká, ale v zahraničí má možná mnohem významnější jméno než v České republice. Karel Malich patří mezi nejvýraznější osobnosti výtvarného umění 20. a 21. století. Svými organickými sochami se zařadil mezi ty nejvýraznější světové umělce. Odešel v požehnaném věku 95 let.

Karel Gott

Netřeba slov. Vše už bylo řečeno. Jedna z největších osobností hudební scény, absolutní vládce ankety Český Slavík a český polobůh Karel Gott způsobil svým odchodem na onen svět doslova celonárodní pozdvižení. Bylo mu 80 let.

Taťána Ficherová

Citlivá duše, křehká žena, ale silná osobnost. Taťána Fischerová vždy nadělovala pozitivní energii a bylo by velmi překvapivé, kdyby se našel někdo, kdo by o ní řekl křivé slovo. Bývalá herečka, poslankyně a kandidátka na prezidentku odešla 25. prosince a s koncem roku se tak loučíme s poněkud pochmurnější náladou.